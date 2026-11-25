Archivo - Casa de Cultura de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado el contrato para la reparación e instalación de mejoras en la cubierta de la Casa de Cultura. Los trabajos, que se extenderán durante el plazo máximo de un mes, serán realizados por la empresa Eiffage Energía SLU, adjudicataria del contrato por un importe de 71.293 euros.

La actuación persigue resolver algunas carencias actualmente presentes en la cubierta del centro cultural, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. La primera es la sustitución del lucernario de policarbonato ubicado sobre la zona de estudio de la biblioteca Bances Candamo.

El Ayuntamiento explica que parte de esta pieza resultó dañada durante un episodio de fuertes vientos, lo que a la postre provocó filtraciones de agua al interior del edificio. Aunque se llevó a cabo su reparación puntual, resulta necesaria su completa sustitución para prevenir futuras filtraciones.

Otra de las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad en la cubierta del edificio es la dotación de instalación anticaídas, la denominada Línea de Vida, en toda su superficie. Actualmente, la ausencia de esta instalación en la cubierta provoca que cualquier actuación en ella deba realizarse por personal especializado en trabajos en altura.

Por último, la instalación eléctrica del pararrayos necesita, para cumplir normativa, la instalación de una segunda bajada de puesta a tierra, algo que no era obligatorio cuando se instaló por primera vez hace ahora 35 años.