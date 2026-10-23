El Ayuntamiento afirma que el informe externo sobre el contrato del agua avala sus medidas

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OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ya ha recibido el informe económico-financiero externo sobre el contrato de gestión del ciclo integral del agua. Según han informado desde el Consistorio, en el documento se avalan las medidas propuestas por el gobierno para cumplir con el contrato y evitar así una reclamación judicial del socio privado.

El presidente de la Comisión especial del Agua, Manuel Campa, ha dicho que la TIR "ha mejorado durante los últimos años, primero por la aportación directa de 2021 y posteriormente gracias a diferentes medidas correctivas, sin necesidad de nuevas aportaciones".

"Es decir, la TIR se autocorrige, entre otras cosas por la subida de los tipos de interés. Lo que hay que hacer es cumplir el contrato y continuar aplicando medidas que sean beneficiosas para los ciudadanos, comercios e industrias, como lo es la propuesta de nueva estructura tarifaria que ya habíamos adelantado y que el informe que hoy hemos recibido aval", ha añadido.

El informe ha analizado la rentabilidad del contrato a partir de los datos reales disponibles hasta 2025 y de las previsiones para los años restantes. Con todo ello, se propone una batería de tres medidas principales que han de analizarse de forma conjunta, si bien no sería necesario aplicarlas todas en este momento del contrato, explican desde el Ayuntamiento.

Afirman que lass medidas coinciden con lo valorado por el gobierno durante las últimas semanas y buscan restablecer el equilibrio de la TIR sin que ello suponga un perjuicio para los ciudadanos, ya sea de forma directa en la factura o a través de las arcas municipales.

Se trata de establecer una nueva estructura tarifaria con nuevos bloques para los consumidores domésticos, comerciales e industriales; realizar una compensación a la empresa equivalente a los dividendos que perciba el Ayuntamiento; y valorar una posible ampliación del contrato de 30 meses (es decir, una ampliación del 10% de la duración inicial del contrato de 25 años).

La simulación conjunta de las tres medidas eleva la TIR estimada del socio privado desde el 2,85% hasta el 4,48%. Es decir, el informe concluye que este paquete de medidas permitiría restablecer el equilibrio definido en el contrato sin superar la rentabilidad inicialmente ofertada. Esta conclusión está sujete a a que las medidas se aprueben y se ejecuten en los términos considerados, a que se materialicen las previsiones de ingresos y dividendos y a que se haga efectiva la ampliación del plazo. La Comisión especial del Agua volverá a reunirse el próximo martes 27 de octubre. A la reunión acudirá también el socio privado y la empresa encargada de la realización del informe.