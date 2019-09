El Ayuntamiento consolida el 'MorganaFest' dentro de un San Mateo con actuaciones "para todos"

Publicado 13/09/2019 13:15:04 CET

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Participación, Mario Arias, y Juventud y Autorización de Fiestas, Covadonga Díaz, se han comprometido este viernes a consolidar el festival heavy 'MorganaFest' dentro de unas fiestas de San Mateo con actuaciones "para todos".

Los ediles, que han presentado esta tercera edición del 'MorganaFest' con sus organizadores Fredy Torres y Rafael Vallina, han resaltado la variada oferta musical de San Mateo, desde la clásica al pop, pasando por el rock y el heavy.

Mario Arias ha asegurado que el 'MorganaFest' ya está "consolidado en la ciudad" y va a seguir presente y vinculado a San Mateo en próximos años fruto de la "colaboración" entre el Ayuntamiento y los organizadores para ofrecer un cartel con "grupos muy importes", con presencia de bandas asturianas y la creciente participación de músicas, dándole a la mujer "protagonismo" también dentro del mundo del rock y el heavy.

Por su parte, Covadonga Díaz ha remarcado que Oviedo es "una ciudad musical" en sentido amplio, no solo vinculada a la música clásica y la ópera, como evidencian actividades como el 'MorganaFest', al tiempo que ha garantizado la "voluntad" del equipo de Gobierno local, de PP y Ciudadanos, de darle "continuidad".

Al respecto, Fredy Torres se ha mostrado "emocionado" por la consolidación del festival con su tercera edición. "Esto es cultura. La cultura de la música heavy", ha dicho, agradeciendo la financiación del 100% del 'MorganaFest' por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, ha reconocido el compromiso con el proyecto tanto del anterior equipo de gobierno como del actual: "¿Pasamos de 'podemitas' a 'peperos'? No. Somos de quien nos saque el festival".

El festival, con acceso gratuito, se celebrará este sábado, 14 de septiembre, desde las 18.00 a las 02.00 horas en la plaza del Conceyín, en La Corredoria. Las actuaciones correrán a cargo de Enemy Inside, Legacy Of Brutality, Reveal, Arenia y Kirlo.

Este año, sigue ampliándose la presencia de artistas femeninas en el festival, con las músicas Ruth Suárez, Elena Pinto, Raquel Rodríguez y Nastasjja Giulia. Una representación que el organizador del 'MorganaFest' ha destacado por su valía: "Son cuatro mujeres enormes". Así, Freddy Torres ha remarcado que su participación en esta edición se debe a que "lo valen". "Son músicas impresionantes", ha añadido.

MARTA SÁNCHEZ, ARTISTA CONSOLIDADA

Ante el mencionado "protagonismo" que la creciente participación de mujeres en el festival ofrece a las músicas dentro del mundo del rock y el heavy, los representantes municipales y los organizadores del 'MorganaFest' han respondido a los medios con relación a unas declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en las que apuntaba que la cantante Marta Sánchez, que actúa este viernes en el arranque de las Fiestas de San Mateo, es "para los paisanos".

Canteli señalaba esta mañana ante la prensa que los conciertos de San Mateo son "muy interesantes" y "tienen tirón", para añadir que "está Marta Sánchez hoy y tiene que traer mucha gente, no sé con quién viene, lo conozco pero no me acuerdo del nombre de él, pero fundamentalmente Marta Sánchez, para los paisanos".

El concejal Mario Arias se ha referido a la actuación de la cantante Marta Sánchez destacando que es una "artista que está consolidada" en el panorama musical español. "Desde el Gobierno estamos muy contentos de poder contar con artistas como Marta Sánchez o como Carlos Baute, que actúa también esta noche", ha añadido.

Arias ha incidido en que desde el equipo de Gobierno local están "muy contentos de tener el cartel" que se ofrece en esta edición de San Mateo, "de todos y para todos". "Queremos hablar de las fiestas de San Mateo y de disfrutar. Que los ovetenses disfruten y que venga cuanta más gente de fuera mejor", ha apuntado.

Por su parte, Fredy Torres ha querido recalcar que en el 'MorganaFest' hay representación femenina "porque lo valen". Así, sostiene que si se pretende "vender la película de representación femenina por tener cuatro chicas como si fueran cuatro monas va equivocado 100% con la ideología de nuestro programa y con la ideología de nuestro festival".