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AVILÉS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Valoración de las Ayudas al Inicio de Actividad de Avilés ha aprobado 41 de las 47 solicitudes presentadas para este programa municipal, al que se han destinado 66.800 euros con el objetivo de apoyar la apertura de establecimientos a pie de calle en el municipio durante el año 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, la iniciativa busca incentivar el uso de locales comerciales en desuso para desarrollar actividades por cuenta propia de carácter empresarial, comercial o profesional y regenerar así las zonas urbanas donde se ubican.

En la mayoría de los casos, la subvención municipal consiste en una aportación económica de 2.000 euros por negocio para sufragar gastos derivados del inicio de la actividad, tales como el alquiler, certificados de seguridad, seguros del local, altas en suministros y compra de mercaderías y existencias.

Del total de 41 solicitudes aprobadas, 16 corresponden al sector hostelero, ocho a comercios y seis a servicios educativos y cuidados. Asimismo, más del 50 por ciento de los negocios beneficiarios están dirigidos por mujeres.

Para atender la demanda, ha sido necesario ampliar la partida presupuestaria inicial, fijada en 55.000 euros, al igual que ocurrió en la convocatoria anterior. Desde su puesta en marcha en 2016, estas ayudas han facilitado el inicio de actividad de 311 empresas con una inversión total de 452.919 euros.