El Ayuntamiento hará un censo de viviendas vacías y estudiará vías para regular los precios máximos de alquiler

La oposición carga en el Pleno contra el Gobierno local por la 'falta de participación ciudadana' real

GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado este jueves, por mayoría simple, una propuesta de Podemos-Equo Xixón que incluye medidas encaminadas a garantizar el acceso a una vivienda digna.

La propuesta fue apoyada por Podemos-Equo Xixón, PSOE e IU, en contra votaron Ciudadanos, PP y Vox y se ha abstenido Foro, al considerar estos últimos partidos que iba en contra del derecho a la propiedad o tener dudas legales sobre su aplicación.

En concreto, la iniciativa contempla instar al Gobierno del Principado a la realización urgente de una Ley autonómica de vivienda que reconozca y garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas en situación de riesgo de exclusión residencial.

También recoge el realizar un estudio para la valoración, estudio de viabilidad y gestiones necesarias para la puesta en marcha de medidas para la regulación de los precios máximos de los alquileres en la ciudad.

Además, se realizará un censo de viviendas vacías que permita conocer la situación existente en la ciudad, así como pedir al Principado el censo de viviendas públicas del municipio, con información sobre sus características, tipología, estado y ocupación.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha destacado el incremento del precio de los alquileres, parte por la falta de viviendas disponibles, y ha incidido en que en Europa la tasa más baja de emancipación de jóvenes la tiene España, en gran parte por este problema.

Por parte del Gobierno local, la edil socialista Natalia González ha dicho apoyar la iniciativa plenaria si bien le genera dudas la intención real de la misma. Ha recordado, eso sí, el Anteproyecto de ley al Derecho de la Vivienda y en trámite también la Ley de Derechos y Garantías vitales del Principado.

Y respecto al censo, ha señalado que ya hay un convenio con la Universidad de Oviedo para hacer un estudio del parque de vivienda en el municipio, para ver el alquiler y las necesidades de inmuebles. A esto ha sumado los programas que lleva a cabo la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa).

PLAN DE BARRIOS

No ha salido adelante, en cambio, la propuesta de Ciudadanos para hacer un diagnóstico barrio a barrio y diseñar un plan de actuaciones para atajar los problemas y atender las necesidades de los mismos.

Una propuesta que ha sido rechazada por PSOE e IU, mientras que Ciudadanos, Foro, PP y Vox han votado a favor y se ha abstenido Podemos-Equo.

El debate de la iniciativa ha servido a la oposición para criticar al Gobierno local por lo que consideran "falta de participación ciudadana", mientras que la edil socialista Dolores Patón ha defendido que es un Gobierno que "escucha" y también las más de 240 reuniones con asociaciones vecinales para diseñar el Plan de Barrios existente.

'OKUPACIÓN' DE VIVIENDAS

En el Pleno no han salido adelante, tampoco, dos proposiciones, una del PP y otra de Vox, sobre el problema de la 'okupación' de viviendas, al ser rechazadas con los votos de PSOE, IU y Podemos-Equo, si bien en la segunda Ciudadanos optó por la abstención, y no el .voto a favor.

En el primer caso, los 'populares' buscaban que el Pleno expresara el firme compromiso del Ayuntamiento de Gijón con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, así como instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente el citado problema de ocupación ilegal.

Al tiempo, el PP planteaba apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la Ocupación Ilegal y para la Convivencia Vecinal y la Protección de la Seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

Vox, por su lado, ha defendido instar al Gobierno municipal a crear un órgano de apoyo y asesoría legal frente a la 'okupación' y ofrecer ayuda legal a los gijoneses víctimas de esta.

También pedían en su escrito la suspensión de las tasas municipales, como IBI o recogida basuras, durante el periodo de 'okupación' de la vivienda, además de la suspensión de todas las ayudas municipales a las personas que estén ocupando ilegalmente un inmueble.

El portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, ha advertido que la ocupación ilegal de viviendas es un problema que va en aumento y ha recalcado que con su propuesta no buscan regular desahucios hipotecarios. En todo caso, ha visto preciso proteger la propiedad privada.

También ha alertado que hay mafias que están organizadas, que saben el procedimiento y que alquilan de forma ilegal a personas en situación de vulnerabilidad. A esto ha sumado que el proceso largo judicial para recuperar la vivienda puede llevar hasta tres años, mientras que el alquiler por este tiempo a los 'okupas' les va a salir por 270 euros como máximo.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, al igual que el del PP, ha incidido en que el fenómeno de la 'okupación' va en aumento, con 87.000 viviendas 'okupadas' contabilizadas en España. De ahí que vean necesario endurecer las penas, agilizar la recuperación de las viviendas 'okupadas'. También ha defendido que si se usan estas viviendas para actos delictivos puedan entrar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De la Concha ha asegurado que hay "auténticas mafias" que se aprovechan de "agujeros" legales. Y si bien ha reconocido que no hay muchos casos en Gijón, ha incidido en que piden "un pasito más" por parte del Ayuntamiento con medidas "plausibles".

Por parte de la portavoz del PSOE, Marina Pineda, que ha hablado también en nombre de IU al estar su portavoz en cuarentena, ha vinculado ambas proposiciones a una "enorme campaña propagandística que utiliza el miedo para defender sus propios intereses".

Eso sí, no ha negado que pueda haber casos de 'okupaciones', en Gijón, si bien ha recalcado que no existe ese problema, al margen de un caso puntual y que el propietario parece que no tiene "ningún interés" en resolver, a su parecer.

Con todo, ha reivindicado que sí existen instrumentos legales que permiten que en solo cinco días se recupere la vivienda, al tiempo que ha acusado a Vox de intentar instaurar un Estado policial.

Pineda ha considerado que lo que se debe hacer es ayudar a las familias vulnerables, algo que "no se consigue ni con leyes ni con estados policiales". "El Ayuntamiento no tiene competencias en interferir en lo que no es más que un pleito entre particulares", ha puntualizado Pineda, no obstante.

En el caso de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha considerado que la 'okupación' merece un reproche social y legal y ha lamentado que convierte a los dueños de estas viviendas en víctimas. Dicho esto, ha reconocido que no hay una situación grave en Gijón.

MARCO REGULATORIO

Por parte del portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, se ha mostrado partidario de endurecer las penas y se respete la propiedad privada, pese a no ser un problema grave en Gijón. Para él, la ausencia de un marco regulatorio firme hace que se desincentive el poner viviendas en alquiler.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha criticado la "incesante y continua campaña de miedo" sobre este tema de la derecha y ha minimizado el número de ocupaciones ilegales de viviendas, 129 en Asturias en el último lustro, en comparación con el de desahucios.

Ha recalcado que se ha hecho un "totum revolutum" que no discrimina las situaciones que pueden ser consideradas de 'okupación', al tiempo que ha criticado la ausencia de políticas de vivienda que garanticen el acceso a una. También ha apuntado, en respuesta a Vox y PP, que el derecho a la propiedad privada ya está recogido en la Constitución.