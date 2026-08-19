El Ayuntamiento inicia la reparación del pavimento del patio del CEIP Sabugo

AVILÉS/OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado la reparación del pavimento del patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Sabugo, ubicado en el barrio homónimo. La inversión a realizar es de 33.383,81 euros, a través de un contrato menor adjudicado a la empresa Tratamientos Asfálticos SA, que finalizará los trabajos antes de que comience el curso escolar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, la actuación, que dio comienzo el 10 de agosto, es necesaria debido al estado de los firmes del patio, que presentan desgaste y hundimientos que dificultan su uso. Este deterioro tiene su origen en el paso del tiempo, encontrándose estos pavimentos el tramo final de su vida útil.

La realización de estas obras de mejora en el patio del CEIP Sabugo da cumplimiento al compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento de Avilés tanto con el propio centro como con las familias del alumnado, y se suma a otras mejoras realizadas recientemente en el colegio.