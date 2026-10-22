El Ayuntamiento licita la instalación de diez nuevas marquesinas en distintos puntos del concejo

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Siero, en la Pola. - EUROPA PRESSA - Archivo

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha sacado a licitación el contrato para el suministro e instalación de diez nuevas marquesinas ubicadas en paradas de transporte en diferentes núcleos del concejo. El presupuesto de la actuación es de 43.027 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Las empresas interesadas pueden presentar su oferta en la plataforma de contrataciones del estado hasta el 23 de noviembre. Tres marquesinas se instalarán en puntos que actualmente carecen de este equipamiento: Celles, Tiñana y Grandarrasa.

Por su parte, las otras siete sustituirán estructuras deterioradas por el paso del tiempo o por actos vandálicos en Careses, Collado (AS-380), La Calabaza (AS-376), Lamuño (AS-378), La Cabaña (AS-377), La Barganiza (AS-384) y Hevia. Tal y como se recoge en los pliegos, las marquesinas que coloque la adjudicataria estarán construidas con madera de pino tratada en autoclave, con elementos estructurales y tornillería de acero inoxidable o galvanizado con protección anticorrosiva. Además, contarán con cerramientos laterales y traseros, cristales de seguridad antivandálicos, cubierta impermeabilizada y banco integrado, manteniendo una estética acorde con el entorno rural del concejo. El contrato incluye también las labores necesarias para la adecuación de los emplazamientos, la ejecución de las bases de hormigón cuando resulte necesario y la retirada de las marquesinas existentes que deban ser sustituidas.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', destacó que la instalación de las nuevas marquesinas permitirá "renovar y ampliar la red municipal", y señaló que "estas actuaciones son posibles gracias a la aprobación del presupuesto municipal, al dotarlas económicamente y ejecutarlas".