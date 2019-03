El Ayuntamiento pedirá incluir datos de la estación móvil del Lauredal en la red oficial hasta tener una fija

Publicado 27/03/2019 18:11:45 CET

Los grupos de la oposición afean a Foro no tener Plan de Juventud 41 meses después de que se aprobara hacerlo

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha aceptado este miércoles en el Pleno Municipal el ruego de Xixón Sí Puede y ha avanzado que solicitará al Principado que incluya los datos de la estación de medición de la calidad del aire del Lauredal en la red oficial hasta que haya una nueva estación fija en ese lugar.

Eso sí, ha recalcado que el Gobierno local es más partidario de, en lugar de comprar una nueva, trasladar la existente en Santa Bárbara, que es la que menos histórico registra en la ciudad. La petición, según la regidora, podría hacerse antes del Consejo sectorial de Medio Ambiente del 8 de abril, donde hay representantes del Principado, fecha en la que igual se podría tener ya respuesta.

El concejal de Xixón Sí Puede (XsP) Orlando Fernández, por su parte, había dado de opciones el poner una fija, trasladar una de otro lado, o que la móvil municipal, instalada en el Lauredal desde mediados de 2017, se integrara en la red oficial en tanto no haya una nueva. Todo ello debería hacerse antes de dos meses, según él edil, dado que el 26 de mayo habrá elecciones

En este punto, el responsable de Medio Ambiente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), José Luis Rodríguez Peón, ha intervenido en el Pleno para remarcar que la contaminación es uno de los problemas más graves, que algunos aún siguen sin querer ver.

Es por ello, que ha visto necesario no solo que la estación del Lauredal se integre en red regional, sino, a mayores, quieren, de cara a una próxima iniciativa, que se muestren datos en abierto de la estación de Jove. "Será un problema para las instituciones, pero un baño de realidad", ha indicado respecto al Lauredal.

Rodríguez ha conminado al Ayuntamiento a que no se escondan detrás del Principado y ha apuntado la importancia de esta estación de Jove, situada cerca de un colegio infantil, muchas viviendas y con un hospital cercano.

PLAN DE JUVENTUD

En el Pleno, entre orden de cuestiones, ha comparecido, a petición de IU, y en representación de la alcaldesa, el concejal de Festejos, Turismo, Deporte y Juventud, Jesús Martínez Salvador (Foro), quien ha remarcado que no se puede ligar que no haya Plan de Juventud a que no haya políticas de juventud, a lo que ha enumerado una serie de iniciativas y programas puestos en marcha, dirigidos, en exclusiva o prioritariamente, a jóvenes.

Especialmente ha resaltado el "salto cualitativo" de la Oficina de Juventud al pasar a la antigua Escuela de Comercio, con 375 metros cuadrados en un edificio histórico y con unas instalaciones más modernas, privacidad para las asesorías, sala de estudio y para actividades.

A esto ha sumado los 186.000 euros del convenio con el Conseyu de la Mocedá y otras iniciativas como las jornadas contra el racismo, los Encuentros Internacionales de Cabueñes, programa de formación para jóvenes que trabajan con jóvenes, actividades escolares y deportivas como nicho de empleo, el concurso de maquetas COMA o programas de fomento de empleo.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha recriminado al edil 'forista' que se limitara a recitar un repertorio de actividades que algunas tienen que ver con el Ayuntamiento y otras menos, cuando lo que quería su grupo municipal era un Plan compartido con tejido asociativo y sociedad civil para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.

Ha lamentado, en este sentido, que se acaba el mandato con un "reiterado incumplimiento", al tiempo que ha resaltado que se ha perdido oportunidad de tener un plan. Unido a ello, ha recalcado que 41 meses después de la aprobación plenaria para la elaboración de este Plan de Juventud, sigue sin estar elaborado. Martín, asimismo, ha hecho un repaso a la situación de los jóvenes gijoneses, muchos de los cuales han tenido que emigrar en busca de trabajo, sumado a la baja tasa de natalidad

EQUIPO ESPECÍFICO DE ENDOMETRIOSIS

Por otro lado, la alcaldesa ha aceptado también el ruego presentado por la concejala de XsP Nuria Rodríguez para instar al Principado a crear una unidad específica de Endometriosis, una enfermedad que genera múltiples dolencias, como dolor pélvico, problemas digestivos, debilidad o migrañas y que al mismo tiempo se tarda a veces muchos años en diagnosticar.

Rodríguez ha aprovechado para mostrar su apoyo a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) presentes en el público. Y si bien ha reconocido que es una "batalla dura" pero más temprano que tarde se conseguirá el objetivo de trabajo y salario "justos".