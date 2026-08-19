El Ayuntamiento repara la fachada y cubierta en el el edificio de educación infantil de Areñes

Ángl García, Segundo Por La Derecha - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, han visitado esta miércoles las obras de reparación de la fachada y cubierta del edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto.

La actuación cuenta con un presupuesto de 7.150 euros y un plazo de ejecución de tres semanas. Esta intervención forma parte del contrato de obras de mantenimiento en cinco colegios públicos del concejo, con una inversión total de 71.257,58 euros y dividido en seis lotes.

Los trabajos en el Edificio de Educación Infantil de Areñes tienen como objetivo la adecuación, conservación y mejora estética de los elementos exteriores del edificio.

La actuación contempla el tratamiento de cerchas de madera, con protección frente a carcoma y parásitos, la reposición de placas de policarbonato y la reparación de revestimientos de fachada mediante la reposición de placas de piedra caliza desprendidas. El resto de las actuaciones del contrato incluyen también la sustitución de canalones en el C.P. La Fresneda (10.754,61 euros) y la renovación parcial de la red de saneamiento del C.P. La Ería de Lugones (14.175,82 euros), así como la sustitución de canalones en la pista cubierta de este mismo centro (7.800 euros).

Los trabajos permitirán mejorar la evacuación de aguas pluviales y residuales y corregir deficiencias derivadas del paso del tiempo y el uso de las instalaciones. Además, se acometen trabajos de pintura exterior en la Escuela de Viella del CRA de Viella (18.851,80 euros) y en el edificio de Educación Infantil del C.P. Los Campones, en El Berrón (12.525,35 euros).

Las diferentes actuaciones cuentan con plazo de ejecución de entre tres y ocho semanas y se desarrollan coincidiendo con el periodo no lectivo del verano, con el objetivo de minimizar las interferencias con la actividad de los centros educativos. Los trabajos se realizan en coordinación con las direcciones de los colegios para garantizar las condiciones de seguridad durante su ejecución.

Durante la rueda de prensa, el primer edil ha recordado que desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido 5.874.573 euros de recursos municipales a diferentes mejoras en colegios y escuelas de 0-3, incluyendo la construcción de una nueva, "Los Polesinos", en el antiguo Cinema de Pola de Siero. García también comentó que "en el presupuesto de 2026 destinamos cerca de 1.550.000 euros a los colegios públicos del concejo, repartidos en diferentes partidas. Lo que supone un importante esfuerzo por parte del Consistorio".