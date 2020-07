La baja tasa de incidencia y el buen sistema sanitario permitió gestionar la pandemia con holgura, según un experto

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El experto en medicina preventiva y salud pública, Ángel José López, ha indicado este lunes que "la combinación de una tasa de incidencia baja y de una sistema sanitario extremadamente dotado permitió gestionar la necesidad sanitaria derivada de la COVID-19 con mucha holgura y cuando un paciente asturiano necesitó los máximos recursos los tuvo a su disposición".

En su intervención en la Comisión de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19 ha sido tajante asegurando que "el HUCA en ningún caso se colapsó durante la pandemia y además se trató a todos los pacientes de acuerdo a sus necesidades". Ha insistido en que la UCI del HUCA nunca se saturó y por si fuera poco se montó una UCI más con 25 camas a pesar de que había disponibilidad en otros centros.

"Todos los asturianos que requirieron asistencia la recibieron al máximo nivel y a nadie se le negó la más alta tecnología ni el mayor esfuerzo del sistema. No se puede decir que haya habido pacientes que no hayan recibido la sanidad mejor posible en el mundo hoy, cualquier persona que hubiese necesitado atención sanitaria no la hubiera recibido mejor que en Asturias", ha indicado.

Ha destacado que el Gobierno y la Administración "han estado a la altura" en esta pandemia. En este sentido que este es el momento de recordar y agradecer a tantos gobiernos que han apostado por unos servicios públicos fuertes y por una sanidad de primera" que han hecho de la sanidad asturiana lo que hoy es.

Ha explicado que cuando se empezaron a derivar pacientes a otros centros al margen del HUCA es porque se vio que en esos centros se les podía ofrecer la atención necesaria.

No obstante, ha añadido que dicho todo esto en positivo, hay que reconocer que "si nuestras tasas fuesen las de Madrid ahora mismo tendríamos 1.000 muertos y el sistema colapsado", así ha indicado que además de hacer las cosas bien Asturias tuvo la suerte de que la COVID-19 se haya manifestado con poca fuerza.

Sobre como se está actuando en la actualidad para poder evitar rebrotes, López ha indicado que se actúa en base a protocolos publicados y conocidos. "Ahora se están buscando los positivos y lo principal es encontrarlos lo antes posible para aislarlos y controlar sus contactos, aunque por ahora afortunadamente no se están encontrando", ha indicado.

López ha hablado también sobre el futuro de la sanidad y ha asegurado que la redefinición del modelo sanitario manteniendo sus valores es una exigencia, ya que no podemos seguir pagándola, pero también es una oportunidad. Por eso ha animado a los grupos parlamentarios a llevar a cabo la reforma sanitaria que "el sistema pide a gritos" porque de lo contrario será un sistema "iviable".

"Asturias es la segunda comunidad que más gasta en el sistema sanitario, se gasta 1.800 millones al año en sanidad y esto va a ser en breve insostenible", ha advertido.

Sobre la posibilidad de crear en Asturias una Agencia de Salud Pública, Ángel López se ha mostrado contrario a esa posibilidad.