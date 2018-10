Barbón acusa al extremeño Ibarra de "convertir a la izquierda de gobierno, en apoyo de gobierno de la derecha"

Publicado 20/02/2018 19:42:49 CET

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha acusado este martes al expresidente de Extremadura, al socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de "convertir a la izquierda de gobierno, en apoyo de gobierno de la derecha" tras las reflexiones del extremeño en un artículo de opinión en el diario 'El País' en el que apuesta por negociar los Presupuestos Generales del Estado con el PP.

Barbón, en su cuenta personal de Facebook en la que dice que a pesar de ser el responsable de los socialistas asturianos seguirá "hablando de la vida y la política, diciendo las cosas tal y como las ve y analizándolas en consecuencia", responde a las reflexiones de Ibarra.

Sostiene que al leerlo se acordó de una noche antes de celebrarse el primer comité federal de la etapa de Rubalcaba, allá por el año 2012 cuando unos compañeros de partido "decepcionados por la deriva del PSOE", le hicieron una premonición: "Querido Adrián, tú no lo quieres ver, porque crees que es imposible, pero llegará el día que como consecuencia de la crisis económica, que será social y política, algunos compañeros querrán llevar al PSOE a convertirse en apoyo permanente del Gobierno del PP, bajo el prisma del bien del país, hasta llevarnos a una gran coalición, apoyado por los sectores económicos y mediáticos. Ya lo verás".

"Pues bien, tengo que reconocer por lo que leo, veo y escucho, que es verdad. Que las palabras de mis amigos eran una premonición. Y por hoy, lo dejo aquí. Pero tras leer dicho artículo, he visto la verdad ante mis ojos", apunta Barbón.

En una posdata en su comentario en Facebok, Barbón agradece la sinceridad de Ibarra pero no comparte sus ideas. "No creo que la izquierda de gobierno deba respaldar el gobierno de la derecha, que es lo que propone este exdirigente en su artículo, pero al menos ya sé lo que piensa. Ahora le animaría a hacer su propuesta no a través de los medios de comunicación, generando ruido, sino en los órganos del partido, que para algo existen", añade.