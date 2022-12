Barbón afirma que el 96% de los asturianos se podrá beneficiar de ayudas y deducciones fiscales

Sitúa el impacto de estas medidas de "justicia fiscal" entre 42 y 50 millones de euros

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente el Principado, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado que las ayudas y deducciones fiscales recogidas en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2023 pueden llegar al 94% de los asturianos, con un impacto en las cuentas que estaría entre los 42 y 50 millones de euros.

En una rueda de prensa celebrada este sábado en Oviedo, Barbón ha indicado que el proyecto de presupuestos --el más alto de la historia de Asturias al rondar los 6.000 millones de euros-- destaca por las medidas que conciernen al reto demográfico y por establecer la "vía fiscal asturiana".

En ese sentido, ha destacado que para conseguir la justicia social "necesitamos la justicia fiscal". "Que los ricos o los que más ganen paguen lo que deben y aminorar así la presión fiscal a las clases medias", ha señalado, para destacar la "clara vocación reformadora" de las cuentas en ese sentido.

El proyecto de presupuestos, ha destacado el presidente, recoge entre otras medidas ayudas directas de 1.200 euros por hijo y 1700 por el segundo hijo y siguientes, que suben hasta los 2.200 euros en concejos en riesgo de despoblamiento. Además, ha recordado las ayudas concilia para guarderías infantiles, con 1.500 euros anuales, y que 30.000 familias podrán contar con ayudas energéticas.

Por otro lado, habrá deducciones por arrendamiento de vivienda habitual en concejos de menos de 20.000, por adopción de menores, por partos múltiples, para familias numerosas y monoparentales, por nacimiento o adopción en concejos en riesgo de despoblamiento, para autónomos que se establezcan en zonas rurales, por gastos de transporte público en zonas rurales y por adquisición de vivienda habitual en zonas rurales, junto a deducciones por hijos de hasta 25 años o para emancipación juvenil.

También habrá un incremento del tíquet rural de autónomo, se mantendrá la tarifa Conecta para el transporte y habrá un incremento del 40% en obras en carreteras, con 15 millones para el Suroccidente. Todo eso sumado al mantenimiento de escuelas rurales, la apuesta por las escuelas de 0 a 3, la expansión de la banda ancha o que "conmigo de presidente no se cerrará ningún consultorio medico ni centro de salud", ha afirmado Barbón.

Medidas que Barbón ha calificado como una "primera experiencia" para lo que será la futura ley de impulso demográfico. "Para que todo esto se haga realidad solo falta que estos presupuestos sean aprobados", ha indicado, para afirmar que la votación de las cuentas será "un test de responsabilidad" para los diputados.

"Estos presupuestos no se pueden mirar de soslayo y si los partidos políticos piensan en Asturias y no en sus intereses electorales solo pueden votar sí", ha señalado, para indicar que las cuentas "tienen que aprobarse porque si no la vida de los asturianos va a verse perjudicada". "Quien vote no a estos presupuestos se va a retratar ante el pueblo asturiano", ha afirmado.

En ese sentido, preguntado por la previsible negativa a las cuentas de Ciudadanos --formación que había apoyado las cuentas del Gobierno regional en otras ocasiones durante esta legislatura--, Barbón ha indicado que "dentro de unos meses probablemente entendamos el por qué el cambio" ya que ha recordado que a lo largo de esta legislatura "siempre han sido presupuestos sociales y progresistas".