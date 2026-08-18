Barbón defiende la declaración de zonas tensionadas y pide a los alcaldes probar "todas las medidas"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, visita Avilés. - PRINCIPADO

OVIEDO/AVILÉS 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este martes la aprobación de zonas tensionadas como medida para paliar el problema de la vivienda y ha trasladado a los alcaldes que cuestionan esta medida que aparquen la ideología y la apliquen para saber si funciona.

Así mismo se ha mostrado dispuesto a corregir todas las medidas que se demuestre que no funcionan y ha reconocido que en algunas medidas él también se equivocó. Ha insistido en que en esta materia "hay que probarlo todo".

"Yo estoy aquí para escuchar y para intentar resolver los problemas. Si vemos que no funciona, no pasa nada, retrotraemos, y si funciona, y si la medida tiene como resultado la bajada del precio de alquiler, como se ha visto en Cataluña o como se ha visto en Navarra, por poner un ejemplo, que es que no vamos a atender a esos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a tantos jóvenes que no pueden emancipar", ha dicho Barbón.

Ha insistido en que aplicar estas medidas "no es una cuestión ideológica" sino que es una cuestión de que hay mucha gente que no se puede permitir acceder a una vivienda.

Por ello ha indicado que a los alcaldes es que dicen que las zonas tensionadas no funcionan lo que les traslada es que ellos no lo saben porque no las han aplicado.

"La reflexión que hago es mejor probar todas las políticas que están a nuestro alcance para intentar moderar el precio del alquiler, en este caso el precio de la vivienda alquiler, o no. Por eso yo le digo con todo respeto a la alcaldesa de Gijón y a todos los alcaldes que cuestionen estas medidas, apliquémoslas, veamos si funcionan y si no funcionan estamos a tiempo de cambiarlas", ha indicado Barbón.

DIÁLOGO EN EL SENO DEL GOBIERNO

En declaraciones a los medios de comunicación en su visita a Avilés, el Jefe del Ejecutivo ha asegurado que hay diálogo constante en el seno del Gobierno con IU y ha reiterado que el gobierno asturiano goza de estabilidad.

"Yo creo que hay margen El diálogo siempre es una fortaleza, yo creo en la fuerza del diálogo. No puedo decir más que que las cosas se debaten en profundidad, hay margen para debatir siempre de todo, y eso es lo bueno, porque no somos la misma organización política, somos dos proyectos políticos diferentes que confluyen en un único Gobierno, unidad progresista y reformista. Por supuesto, nosotros tenemos nuestra posición y la defendemos", ha dicho Barbón.