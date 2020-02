Barbón dice comprender a los alcaldes del Valle del Navia, pero insiste en que no puede incumplir la ley

Publicado 21/02/2020 16:08:41 CET

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón ha dicho este viernes que comprende la decepción de los alcaldes del Valle del Navia tras la reunión que mantuvieron juntos este jueves. Los ediles solicitan al Gobierno asturiano que cumpla con los planes de anteriores dirigentes socialistas para hacer frente a la situación de la AS-12. Barbón, sin embargo, sostiene que hacerlo sería ilegal.

"Yo no puedo prometer lo imposible, no voy a incumplir la ley", ha explicado al ser preguntado por el asunto en una entrevista concedida a Radio Asturias (SER) recogida por Europa Press.

El proyecto al que se aferran los alcaldes y que propusieron anteriores dirigentes socialistas establecía una vía rápida y una inversión de 180 millones de euros.

Sin embargo, Barbón ha aclarado que en el programa electoral con el que él ganó las últimas elecciones no iba esa vía rápida. "Me pongo en su lugar", ha comentado, pero ha añadido que el sistema que se había propuesto desde la Consejería de Infraestructuras no era viable "porque iría en contra de la ley" y supondría para Asturias consecuencias muy negativas, entre otras cosas la intervención de las cuentas.

Barbón sí se ha comprometido a presentar a los alcaldes en junio una inversión que signifique actuar sobre la carretera, estableciendo un cálculo periódico, con una agenda de inversiones y las partidas que se pretenden destinar.