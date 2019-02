Barbón (FSA-PSOE) ve como una "auténtica indecencia" los "insultos" de Casado (PP) al presidente del Gobierno

Publicado 07/02/2019 18:56:46 CET

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, se ha pronunciado este jueves sobre las palabras del líder del PP, Pablo Casado, hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A juicio de Barbón, "es una auténtica indecencia que Pablo Casado se haya referido al presidente con 21 insultos, descalificaciones y casi agresiones verbales".

"No todo vale en política", sostiene Barbón, para quien es "inadmisible" lo ocurrido y espera que la campaña electoral "no se construya desde el insulto". El dirigente socialista ha indicado que Pablo Casado no sabe defender sus posiciones "desde el respeto" y se ha referido a él como "el mismo Pablo Casado que en su primera visita a Asturias insultó a la cultura asturiana atacando a los frixuelos y a los hórreos".

Sobre la manifestación convocada por el PP, Ciudadanos y Vox en contra de la decisión del Gobierno central de establecer la figura de un relator que supervise las reuniones con Cataluña, Barbón ha asegurado no cuenten con él para participar "en una manifestación que convoca la extrema derecha".

Asimismo, Barbón ha incidido en que él "jamás" ha insultado a un adversario y le ha pedido a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, dada su cercanía con Casado, que le recomiende pedir disculpas "a los asturianos y a Pedro Sánchez".

Barbón también se ha referido a Mallada para instarle a fijar su posición pública respecto al Área Metropolitana, ya que es el "gran debate" para el futuro de Asturias. En este sentido, le sorprende que "quiera debatir sobre otras cuestiones cuando es incapaz de fijar su posición en los problemas de Asturias". "Hay que ser valiente", ha afirmado.

En cuanto al balance de pérdidas por el temporal, ha indicado que "es evidente que hay un cambio climático y que Asturias tiene que prepararse mejor para estas situaciones". Barbón ha asegurado que "la Confederación Hidrográfica y el Gobierno de España harán lo que el gobierno anterior no hizo".