Barbón llama a reivindicar con orgullo Covadonga para "dar un paso más en la recuperación de nuestra identidad"

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha llamado este viernes a reivindicar "con orgullo" y "sin complejos" la batalla de Covadonga como origen del Reino de Asturias y dar así "un paso más en la recuperación de nuestra identidad".

Barbón ha visitado junto a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, la exposición 'Covadonga, una batalla historiográfica', que se puede ver en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala y que forma parte de las actividades para conmemorar los 1.300 años de la batalla de Covadonga.

El presidente ha destacado que la exposición se va a sumar a otras tres muestras en torno a la conmemoración "dentro de una visión plural, como deben hacerse las cosas, y no con una visión única". Con todo, ha querido dejar claro que hay varios hechos contrastados, como la existencia de la figura del Rey Pelayo y de la propia batalla, que tuvo lugar en torno al año 722, y que dio origen a "una entidad político-jurídica que se llamaba Reino de Asturias".

Así, el presidente ha querido rechazar la visión historicista de que lo que hizo Pelayo fue restaurar el reino visigodo previo a la invasión musulmana. "Si alguien pretende plantear que Pelayo pretendía la restauración del orden gótico me sorprende que se llamara Reino de Asturias", ha señalado.

"Algunos tienen una reacción alérgica al oírlo, pero es como se llamaba. En Covadonga y con Pelayo se crea una entidad político-jurídica nueva que hay que reivindicar sin complejos, porque somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Tenemos que hacerlo con orgullo porque forma parte de nuestra tradición y nuestra historia", ha indicado Barbón, que ha reclamado que esa reivindicación sirva para que "el pueblo asturiano dé un paso más en la recuperación de nuestra identidad".

En ese sentido, ha destacado que el lugar de Covadonga tiene una parte espiritual "importantísima para los que podamos ser cristianos, pero también para los que no lo son, porque Covadonga tiene una representatividad: la identidad de un pueblo está representada allí".

Por todo ello, ha afirmado que no está de acuerdo con que sea un espacio apropiado para mítines políticos al ser un lugar sacro. "Que un creyente haga un mitin en un lugar sagrado me resulta ofensivo, hay espacios que no se deben ofender con la política", ha sentenciado.