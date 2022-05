Barbón: "No puede gobernar democráticamente Asturias quién no es capaz de gobernarse democráticamente como partido"

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este sábado que "no puede gobernar democráticamente Asturias quién no es capaz de gobernarse democráticamente como partido".

"Frente a otros partidos en los que su militancia no cuenta ni vota, que no celebran congresos, en los que sus liderazgos son interinos y encima son designados a dedo desde un despacho de Madrid, la militancia socialista asturiana elige libremente con su voto en cada Agrupación. No hay partido en Asturias con esta presencia en el territorio y con esta militancia real", sostiene.

Barbón ha incidido así, durante su participación en la asamblea congresual de la agrupación socialista de Laviana, en que estos días se están celebrando las últimas asambleas locales de los socialistas y en 74 agrupaciones la militancia "elige y vota a sus nuevas direcciones locales tras la celebración del Congreso de la FSA el pasado mes de marzo".

"Hoy asistí, en mi calidad de militante de la Agrupación, a la asamblea de Laviana. Llevo en esta Agrupación 25 años, en la que he nacido y me he criado políticamente. En la que me he forjado y en la que aprendí del ejemplo de innumerables veteranos socialistas, como el Presidente de Honor de la FSA-PSOE Pablo García o del ya desaparecido Emilio Barbón, entre tantos otros, ha remarcado.

Igualmente, ha apuntado que le emociona "ver la Casa del Pueblo de Laviana repleta de vida y llena de militantes para participar en esta transcendental asamblea".

"Una asamblea vivida en un absoluto clima de unidad, de confianza en el futuro del concejo. Conscientes de la enorme responsabilidad que los socialistas de Laviana tienen en su tarea de gobernar el concejo, tras obtener mayoría absoluta en el Ayuntamiento con Julio García como candidato y Alcalde en el 2019. Un partido y un gobierno local que da estabilidad y que está transformando radicalmente Laviana, aprovechando oportunidades de desarrollo turístico como senderos del carbón o la salida de La Vuelta a España, con un proceso de cambio de la movilidad para hacer de Laviana un lugar mejor para vivir con el proyecto Arcadia 2030 y con el recientemente anunciado proyecto de Agrocarrio, en los antiguos terrenos del Pozu Carrio, en Barredos", dice.

En la asamblea se ha presentado una candidatura de unidad encabezada por Roberto Petón González, actual Secretario General, con Rosal Portillo como Presidente de Honor vitalicio de la Agrupación y de Aida Fuentes Concheso como Presidenta ejecutiva.

Desde la FSA destacan, además, que en dicha ejecutiva "hay una importante presencia de jóvenes y mujeres, que siguen la estela de los veteranos militantes socialistas, como corresponde a una de las Agrupaciones Socialistas de Asturias con más historia -este año cumple 120 años- y con mayor número de militantes, la séptima agrupación más grande de Asturias".