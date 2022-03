Barbón pedirá en la Conferencia de Presidentes aunar esfuerzos para reclamar a la UE respuesta ágil sobre energía

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha resaltado este viernes que el mensaje que llevará a la Conferencia de Presidentes es que los presidentes autonómicos tienen que "cerrar filas" con el Gobierno de España y aunar esfuerzos dejando a un lado "el debate partidista" y la "politiquería barata" para reforzar el papel del Ejecutivo en la negociación para reclamar a la UE una respuesta ágil sobre la energía.

Barbón ha incidido en que "es clave en el ámbito comunitario" conseguir "rebajar el precio de la energía". "Una de dos: o modificando el sistema de fijación de precios, el sistema marginalista, o sacando de ese sistema al gas", ha argumentado.

El presidente asturiano entiende que es un debate que tiene que ser "comunitario" ya que no puede decidirlo el Gobierno de España, y cree que es "urgente" para evitar ir "camino del colapso". "Si no se toman medidas, si no somos capaces de cerrar filas y hacer eso, vamos camino del colapso", ha apuntillado.

En esa línea ya se había manifestado esta mañana la portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, avanzando que Adrián Barbón aprovechará la Conferencia de Presidentes que se celebra este domingo en La Palma para aunar esfuerzos y reclamar a la UE una respuesta "ágil y contundente" ante la escalada de precios de la energía y los combustibles.

"Desde el Gobierno de Asturias, como ya ha manifestado el propio presidente, somos conscientes de que vienen tiempos difíciles y de la complicada situación que atraviesan las empresas", ha dicho Melania Álvarez, al ser preguntada en rueda de prensa sobre la subida de los precios.

Así ha indicado que desde el Ejecutivo reclaman que la UE actúe con contundencia. "Apelamos a una respuesta europea contundente y ágil porque creemos que ese es el camino y ahí estamos alineados con el Gobierno estatal", ha dicho.