Barbón pide a Mallada que abandone el "tono bronco" y que abra el diálogo más allá de PP y PSOE

Mallada cree que "está claro que el Gobierno tiene compañeros de viaje muy bien definidos" y lamenta que no cuente con el PP

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las llamadas al diálogo han protagonizado el debate entre el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón y la portavoz del PP, Teresa Mallada, que ha sido la primera en intervenir en esta segunda sesión del Debate de Orientación Política. Barbón ha vuelto a tender la mano al PP pero le ha reclamado que no excluya a nadie de ese diálogo porque "la situación excepcional así lo requiere". Además ha insistido en que Mallada debe abandonar "el lenguaje bronco", mientras que ésta ha vuelto a criticar la inacción del Ejecutivo.

"Le he tendido la mano y le he hablado de diálogo pero usted no puede pretender que ese diálogo sea sólo PSOE y PP excluyendo a los demás", ha manifestado Barbón tras escuchar a Mallada volver a decir que su año y medio de mandato se caracteriza por la inacción.

Pero ante esta invitación al diálogo la 'popular' ha indicado que "está claro que el Gobierno tiene compañeros de viaje muy bien definidos, y será Barbón quien tenga que explicar por qué los elige y tropieza dos veces con la misma piedra". "Para usted mi partido somos las sobras", añadió Mallada.

Tras escuchar la intervención de la líder del PP en la que ha recordado que su partido le ha propuesto al Gobierno un pacto de concertación política, Barbón ha insistido en que la formación actual del Parlamento es "es muy plural y no cabe el decir o pactas conmigo o no pactas".

"Tan importante son para mí el resto de grupos que tienen algo que aportar, no nos sobra nadie en el diálogo. Claro que quiero pactar con la izquierda, como no, pero como el tiempo es excepcional le pido que sea generosa y no plantee o conmigo o contra mí. Abra ese acuerdo, haga que el PP deje de ser el partido del bloqueo", ha pedido Barbón.

Además el presidente ha reiterado su oferta de diálogo de cara a la negociación presupuestaria, pero ha advertido que "espera que desde el PP no pidan cosas imposibles para, como el año pasado, tener una excusa para decir que no".

"QUÉ HUBIERA HECHO USTED RESPECTO A LA PANDEMIA"

También ha insistido el presidente en pedir a Mallada que aclare que hubiera hecho ella si fuese presidenta respecto a la pandemia y que deje claro de una vez por todas si el PP antepone o no la economía a la salud. En este sentido ha lamentado que Mallada haya pasado de puntillas en su discurso por la gestión sanitaria y apenas se haya referido a las medidas.

También en materia educativa ha pedido a Mallada que haga sus propuestas y explique cuáles serían las medidas que hubiese adoptado el PP. En este punto ha vuelto a reiterar el enorme esfuerzo del Ejecutivo para garantizar una educación segura y de calidad.

RÉPLICA DE MALLADA

Tras escuchar a Barbón, Teresa Mallada ha vuelto a tomar la palabra para volver a criticar que Barbón tanga "abandona Asturias desde su toma de posesión". "Claro que sin la salud no hay economía pero sin economía tampoco hay salud", añadió Mallada, que ha indicado que "no dispone de la información epidemiológica para poder tomar decisiones a pesar de que la ha solicitado", por eso bno puede decir si hubiese tomado o no esas mismas medidas.

"Claro que sin salud no hay economía pero es que sin economía no hay salud", ha indicado Mallada, que ha insistido en que Asturias ocupa los peores datos en los indicadores nacionales y la economía asturiana ya trasladaba su retroceso antes de la pandemia.

Así ha añadido que si ella fuera presidenta hubiera gestionado a la vez la crisis sanitaria, económica, social y educativa y ha preguntado a qué se dedican el resto de consejeros del Gobierno de Barbón.

"El fracaso de la gobernanza en Asturias ha sido evidente", ha dicho Mallada que ha manifestado que desde el PP han sido "leales" con la constante presentación de propuestas. "Le envié 40 propuestas en los primeros meses de la pandemia", dice la portavoz del PP.

"La situación de Asturias es crítica y usted sólo no puede sacar adelante a Asturias, no ha estado a la altura de las circunstancias y claro que yo se dialogar, le propuse que los dos grandes partidos de la región llegasen a un pacto de concertación política y no me ha contestado", ha dicho Mallada.