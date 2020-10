Barbón a Podemos: Por fin han entendido el mensaje de la sociedad asturiana de pedir unidad a la izquierda

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha agradecido este miércoles al diputado y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que su formación se haya "caído del caballo". "Por fin han entendido el mensaje de la sociedad asturiana", ha dicho, en referencia a la petición de "unidad" a la izquierda parlamentaria.

"Ya apagaron las antorchas purificadoras y están dispuestos a colaborar, le doy las gracias. Han interpretado perfectamente el mensaje de la sociedad asturiana", le ha dicho a Ripa durante su turno de réplica durante el Debate de Orientación Política que se celebra esta semana en la Junta General, asegurando que se encontrarán "en ese camino del acuerdo".

"Sin condiciones", ha asegurado el presidente, agradeciendo que se terminen "las líneas rojas", aunque ha aclarado que "los recursos son finitos" y que también abrirá diálogo con el resto de formaciones.

Barbón ha aprovechado para destacar cómo los gobiernos asturianos anteriores dedicaron recursos a la inversión sociosanitaria, con especial mención al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "A ver quién se atreve ahora a decir que destinar el 67% del presupuesto a políticas sociales es tirar el dinero", ha apuntillado.

Además, el presidente ha coincidido con el diputado de Podemos en la necesidad de reforzar las políticas de igualdad, más si cabe ante las desigualdades afloradas por la situación de pandemia, unidas a la lucha contra la brecha salarial de género y la condena "clara" a la violencia machista y la LGTBIfobia.

Barbón ha señalado, igualmente, que se avanzará en una experiencia piloto en residencias públicas sobre el nuevo modelo residencial de atención a las personas mayores. "No todas las CCAA se atendieron igual: en Asturias ninguna persona mayor murió sin atención sanitaria", ha matizado, recordando que en el Principado se llegó a intervenir un centenar de residencias para garantizar la asistencia y que se efectúan cribados periódicos a los profesionales.

Con todo, admite que existe algún tipo de "desajuste" entre residencias y ha comprometido la labor de control del Ejecutivo ante la segunda ola del coronavirus.

En cuanto a política industrial, Barbón ha reiterado la importancia de asumir que "el mundo está cambiando" y se amplía la reflexión sobre la conciencia ecológica, por lo que sostiene que "la industria asturiana se tiene que transformar, con la inversión productiva de las administraciones y las propias empresas". Al respecto, ha puesto de ejemplo a los astilleros, EDP, Ence, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Bayer o Santa Bárbara.

"Aquellas actividades que tienen que cesar, tienen que tener inversiones compensatorias por parte de las empresas", ha dicho, señalando el compromiso de EDP, instando a las demás a seguir sus pasos.

Otro de los asuntos abordados por Barbón han sido los fondos europeos, adelantando que este jueves el Consejo de Gobierno abordará el borrador del mapa de estrategias de Asturias para optar a dichos fondos comunitarios, que se tiene que encardinar en la estrategia nacional, así como un Consejo Asesor en el que estarán presentes los agentes sociales y la Universidad de Oviedo.

Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y la cooficialidad del asturianos, el presidente ha asegurado que el Ejecutivo socialista no ha renunciado "a nada". "Ahora, tampoco engañamos a nadie. La prioridad ahora no es esa; la prioridad no es la reforma del Estatuto", ha dicho, matizando que esa reforma tiene que ser "más amplia" que solo la cooficialidad del asturiano, sin renunciar a una reforma estatutaria en esta legislatura.

ACUERDOS CON CONTENIDOS

En su turno de contrarréplica, Daniel Ripa ha remarcado que la reforma del Estatuto es urgente "también para avanzar en la reconstrucción" socioeconómica de Asturias.

Del mismo modo, el diputado de Podemos ha apuntado que los acuerdos entre PSOE y Podemos a nivel estatal se han basado en "contenidos" y eso mismo pide para la política asturiana, añadiendo que las "líneas rojas" de la formación morada los últimos años no serían tantas cuando se logró un pacto presupuestario. Así, ha señalado tres ámbitos de colaboración: la protección de las políticas públicas, una reforma fiscal y el control de la economía.

Ripa le ha preguntado, además, por la evolución de los casos de coronavirus desde mediados de septiembre: "¿Qué ha sucedido, qué podríamos haber hecho mejor?". En ese sentido, ha advertido del riesgo de que pueda llegar una tercera ola, lamentando los mensajes que se dieron sobre que Asturias tenía un riesgo menor que otros territorios.

Por su parte, Adrián Barbón ha reiterado que la reforma fiscal debe hacerse "en profundidad" a nivel nacional, y mientras tanto sería "un error" hacerlo solo en el ámbito asturiano. "Le pido al Gobierno de España ir a una armonización fiscal de mínimos", ha añadido, instando a terminar con el "dumping fiscal" de algunas comunidades autónomas.

Sobre el control de la economía, el presidente ha resaltado cómo le pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la urgencia de un arancel ambiental, a tiempo que ha recordado que la pérdida de control nacional viene derivada de la política de privatizaciones del Gobierno de José María Aznar.

En cuanto a la evolución de la pandemia, Barbón señala el cambio de estación como uno de los posibles factores del aumento del contagio, --al cambiar espacios abiertos por lugares cerrados--, así como el cambio de criterio sobre los aerosoles y también la influencia de la movilidad. En este extremo, ha resaltado su defensa continua del control de la movilidad y la importancia de no bajar la guardia frente al virus.