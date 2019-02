Barbón (PSOE) confía en la movilización del votante progresista: "Hemos aprendido la lección de Andalucía"

Publicado 15/02/2019 13:47:25 CET

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, se ha mostrado confiado este viernes en la movilización del votante progresista para las próximas elecciones generales del 28 de abril, después de que la abstención en las autonómicas andaluzas haya supuesto que la mayoría obtenida por Susana Díaz fuese insuficiente frente al acuerdo de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. "Creo que hemos aprendido de Andalucía", ha dicho.

Así, en rueda de prensa en la misma mañana en la que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, Barbón ha dicho estar convencido del éxito que puede obtener el PSOE. "Salimos a ganar y gobernar, no a ser los primeros de la izquierda y que no nos supere no se quién", ha aseverado.

De este modo, ha apelado a la ciudadanía que se siente progresista, tanto en Asturias como en el conjunto de España, para animar a "concentrar el voto en el PSOE", al igual que a los votantes que "se sienten moderados y están horrorizados" ante la posibilidad de que "el futuro de España pueda depender de la extrema derecha; que sea la que decida el camino, como en Andalucía".

En este sentido, ha adelantado que ya ha dado instrucciones al Comité Electoral, coordinado por la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo y el secretario de Política Municipal, Iván Fernández, para ampliar sus funciones no solo para la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, sino también para las generales en Asturias.

Para Barbón, el anuncio de adelanto electoral demuestra que "mentían" quienes decían que se había un "pacto secreto con el independentismo" o que Sánchez soportaría estar en La Moncloa "a cualquier precio". "Muchos gobiernos continúan su acción de Gobierno sin presupuestos", ha resaltado, argumentando que el Gobierno de Sánchez entendía que las cuentas eran fundamentales para romper la dinámica de recortes de Rajoy y avanzar hacia una España "más social y de derechos".

El líder de los socialistas asturianos ha reconocido estar "animado" ante las opciones electorales que, considera, tendrá su formación, remarcando medidas impulsadas por el Ejecutivo central en estos ocho meses, desde el aumento del salario mínimo, las pensiones y el sueldo de los funcionarios, a la universalización de la sanidad pública o recursos reales para luchar contra violencia de genero. "Ahora ya sabemos cómo es gobernando. Vemos hecho, no palabras", ha resaltado, comparando esta "etapa de derechos" frente a la "anterior etapa de las derechas".

De hecho, ha mencionado al expresidente José María Aznar, cuyas políticas de la legislatura 2000-2004 espera que no vuelvan a repertirse, como "patrón y padre político" de los "tres tenores de derecha y extrema derecha", en referencia a Albert Ribera, Pablo Casado y Santiago Abascal. Asimismo, admite entender, irónicamente, que Pablo Casado esté "nervioso" ya que desde que es líder del PP "no deja de perder votos a chorros y además hacia la extrema derecha", de la que dice que se convierte en "rehén".

Frente a eso, anima a votar "a favor de la libertad, el futuro y la esperanza". "Si nosotros no vamos, ellos vuelven", ha reseñado Barbón, para quien la separación en dos citas electorales facilita la participación de la gente y centrar los debates, recordando que en 1979 ya hubo dos convocatorias electorales igual de próximas.

"No estamos pensando en pactos", preguntado por las preferencias a la hora de conformar gobierno entre Ciudadanos y Podemos. Así, sostiene que el PSOE aspira a tener "los mejores resultados", que garanticen "más estabilidad y mayor libertad de acción" frente "a radicalidad de unos y otros", situándose en "un espacio de moderación y estabilidad".