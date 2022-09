Barbón (PSOE) dice que ve al PP actual como "un reino de taifas" y que no reconoce a Feijóo

OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha dicho este martes que ve al PP actual como "un reino de taifas" por el poder que acumulan representantes territoriales como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de Andalucía, Juanma Moreno.

En una entrevista concedida a Onda Cero Asturias y recogida por Europa Press, Barbón ha dicho que tiene una "buena relación personal" con él, pero que actualmente no le reconoce. "Me sorprende porque no es el perfil que yo conocía, no sé si será por la adaptación al ambiente tóxico de la política madrileña...", ha comentado.

Además, Barbón ha dicho que de los más de 60 cargos internos que ha anunciado Feijóo no hay ninguno asturiano. "Casi todos son madrileños, andaluces o gallegos", ha apuntado.

En lo que se refiere a la política fiscal, Barbón ha rechazado deflactar el IRPF, tal y como le solicitó el PP asturiano este mismo lunes de cara a los próximos presupuestos regionales.

"No es justo", ha señalado el dirigente del PSOE, insistiendo en que esa medida beneficiaría también a personas con altos ingresos, como los diputados asturianos. "Lo justo es que yo o los diputados paguemos más impuestos que el común de los asturianos", ha reiterado.