Barbón (PSOE): "Mallada no tiene programa de gobierno, ni casi partido"

Publicado 17/05/2019 15:19:27 CET

AVILÉS, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Principado de Asturias por el PSOE, Adrián Barbón, ha sido cuestionado este viernes en Avilés por las acusaciones de la candidata del PP Teresa Mallada de no hablar en campaña sobre la oficialidad del asturiano. "Lo que no va a marcar Mallada es nuestra agenda, como no tiene programa de gobierno, ni casi partido, pues busca temas sensibles para ganar esas primarias, que tienen las candidaturas de derechas en Asturias", ha señalado.

El candidato socialista ha realizado esta declaraciones en la Vieja Rula de Avilés ante las preguntas de los periodistas, en una vista que ha realizado al Puerto avilesino, al almacén logístico de AZSA y a la empresa García Munté, junto a la candidata a la alcaldía de Avilés, Mariví Monteserín, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega.

Barbón no ha querido coger el guante de la candidata del PP sobre la oficialidad del asturiano, pero sí ha criticado la visita del presidente del PP nacional a Asturias de este jueves. "Casado tiene un punto de vista perdedor, salió a perder en las generales, y ahora vuelve a incidir en eso, porque no busca proyectos, y también es incapaz de defender a sus equipos", ha resaltado el candidato socialista.

Adrián Barbón ha querido centrase en el futuro industrial que tiene el puerto avilesino. "El único partido que tiene visión industrial es el PSOE, el cuarteto de las derechas no están en esto, ni se les espera, están en la lucha por el poder, como reconoció Arrimadas ayer, buscando pactos, sin propuestas para Asturias", ha explicado.

Por último el candidato socialista ha pedido a los asturianos que vayan a votar el 26-M. " El bloque de la involución de la derecha espera que la gente no vote, para poder llegar al poder pactando, lo cual es lamentable. En segundo lugar nos deben apoyar por la influencia en Madrid, ya que después de siete años, se saca el estatuto electrointensivo, se incrementan las contrapartidas por las emisiones de CO2, de 91 a 200 millones, lo cual pone encima de la mesa que hay una política industrial en España y Asturias", ha finalizado Barbón.