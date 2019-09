Barbón reclama un "ajuste en frontera cuanto antes mejor" para dar estabilidad a la industria

Publicado 08/09/2019 18:53:53 CET

Culpa a Podemos de un "riesgo cierto" de elecciones y alerta de que la situación no beneficia a la economía regional

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a reclamar este domingo en Cabrales un "ajuste en frontera en los próximos años y cuanto antes mejor" para dar estabilidad a la industria, en referencia al anuncio de un ERE en la planta langreana de Vesuvius.

Así lo ha afirmado en Arenas (Cabrales), donde ha participado en los actos organizados por el Principado para celebrar este 8 de septiembre, Día de Asturias, donde ha afirmado que desde el Gobierno autonómico van a utilizar todas las "armás de presión política y jurídica" para frenar el ERE trabajando conjuntamente con el Gobierno de España y los trabajadores.

En ese sentido, ha afirmado que la situación tiene que servir para reflexionar "sobre la guerra comercial, su efecto en los productos de acero, y la necesidad de hacer ese ajuste en frontera en los próximos años, cuando antes mejor, porque si no no va a haber estabilidad en la industria".

Del mismo modo, ha recordado que mientras España no tenga un gobierno estable no se va a poder aprobar el Estatuto de la Industria Electrointensiva, asegurar la financiación o las infraestructuras. En ese sentido, ha recordado que si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado no se va a poder actuar en las Cercanías en Asturias.

"Veo partidos criticando pero luego bloqueando", ha dicho en referencia a Podemos y sus criticas a la situación de las comunicaciones ferroviarias en la región. Así, ha lamentado su actitud, "porque el mayor error de la política es no escuchar a los ciudadanos y los ciudadanos quieren que haya gobierno".

Del mismo modo, ha alertado de un "riesgo cierto" de elecciones después del discurso de la portavoz de Podemos del viernes, "porque estaba intentando justificar su negativa a un gobierno de Pedro Sánchez".

"La mayoría de los votantes de Podemos quieren que se permita a Pedro Sánchez formar gobierno, no quieren este bloqueo", ha señalado, de la que ha invitado a la portavoz de Podemos a que "escuche a sus votantes".