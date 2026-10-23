Barbón reconoce que es "duro" escuchar a Felipe González decir que votará en blanco

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

El presidente asturiano desconfía de las encuestas que dan victoria a PP y Vox, y asegura que la izquierda "está movilizada"

MADRID/OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado la "decepción" que supone para los 'socialistas' las declaraciones del expresidente Felipe González, que afirmó que votará en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha admitido que es "duro" escuchar a un "referente" del partido manifestarse de esa manera.

"Creo que hace tiempo que la militancia, en ese sentido, con las declaraciones de Felipe, no se siente muy a gusto", ha indicado en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, donde también ha defendido que "desconfía de las encuestas" y considera que la izquierda está "movilizada" para el 29N.

Dicho esto, el presidente asturiano ha subrayado que su principal objetivo es "defender" los intereses del Principado, reconociendo que ha llegado a tener discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez en financiación autonómica o gestión ferroviaria por anteponer los intereses de Asturias.

NO ACLARA SI CONTARÍA CON ZAPATERO EN CAMPAÑA

Por otra parte, Barbón no ha respondido sobre si llevaría al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el 'caso Plus Ultra', a la campaña para las elecciones del 29N, como ocurrió en los comicios de 2023.

En una entrevista en 'Onda Cero', el dirigente socialista ha asegurado que todavía se está desarrollando el diseño de la campaña, que también estará centrada en asuntos autonómicas de cara a las elecciones de mayo. "En mi campaña autonómica, generalmente, y me acuerdo en todos los años pasados, apenas participó nadie de Madrid exceptuando Pedro Sánchez", ha añadido.