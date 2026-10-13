El BEI financiará con 67 millones de euros las infraestructuras de agua en Asturias

El director de Operaciones del BEI para el Sector Público en la UE, Gilles Badot y el consejero de Movilidad de Asturias, Alejandro Calvo. - BEI

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), perteneciente al Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), ha firmado un préstamo de 67 millones de euros con el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) para modernizar las infraestructuras hidráulicas de Asturias, contribuyendo así a una gestión eficiente de este importante recurso natural en la región.

Según ha informado el BEI en nota de prensa, entre otras actuaciones se prevén inversiones en nuevas estaciones de bombeo como la del río Narcea para reforzar el suministro de agua en la zona interior central de la región, el desdoblamiento de la conducción principal de la red entre Lieres y Espinierlla, la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco, la conexión de los municipios de Valdés y Pravia a la red central de abastecimiento o la ampliación del sistema de abastecimiento central de Asturias mediante las arterias Oriental y Bajo Nalón.

Las inversiones aumentarán la capacidad del Principado para el tratamiento de agua potable, reforzarán la calidad del agua y contribuirán a la seguridad hídrica de la región al contar con infraestructuras más resilientes y adaptadas al cambio climático. El proyecto contribuye a poder satisfacer las necesidades de agua de los ciudadanos y las empresas de Asturias en un entorno climático más incierto y variable.

El préstamo se ha ratificado en un acto de firma celebrado este martes en Luxemburgo en las instalaciones del BEI. Durante el evento, el director de Operaciones del BEI para el Sector Público en la UE, Gilles Badot, ha explicado que este es el primer acuerdo de financiación con Asturias en 17 años. "Esta firma constituye un hito importante en nuestro compromiso de largo recorrido con el apoyo al desarrollo sostenible en toda España", ha explicado.

Por su parte, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias y presidente de Cadasa, Alejandro Calvo, ha destacado que "este préstamo supone un importante respaldo a las políticas de gestión del ciclo integral del agua que desarrolla el Ejecutivo asturiano y refuerza la planificación y ejecución de las infraestructuras hídricas de la comunidad".