Blanco (Vox) alerta de que las medidas de Sánchez perjudicarán aún más a la economía

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ignacio Blanco, se ha mostrado este sábado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar el líder socialista que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas y percibirán un permiso retribuido recuperable.

Según ha señalado Blanco en declaraciones a Europa Press ahora que parecía que el confinamiento empezaba a surtir efectos, se agravan las medidas "para acabar de destruir la economía". Ha cargado contra Sánchez, a quien acusa además de proponer medidas "sin saber cómo las financiará".

El portavoz de Vox también ha alertado de los efectos de la decisión de Sánchez en Asturias y en este punto se ha referido al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón. "Está en minoría y no ha consensuado el endurecimiento de medidas que apoya", ha lamentado.

Para Blanco "no tiene ningún sentido" agravar las medidas en toda España cuando no todo el país, ya confinado desde hace días, tiene la misma incidencia del virus. "China no confinó a todo el país, solo las zonas más afectadas. Es un gravísimo error o una indolencia de optar para no trabajar un decreto que discrimine grados de confinamientos por grado de incidencia. Al menos así se mantendría una parte de la economía", ha considerado el portavoz de Vox en el parlamento asturiano.

"Los asturianos y los españoles hemos tenido la gran desgracia de tener a la peor generación de políticos de nuestra historia, en el momento más grave que ha atravesado nuestro país en década", ha concluido.