Un boleto sellado en Gijón, agraciado con más de 36.000 euros en la Bonoloto

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OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS

Un boleto sellado en Gijón ha sido uno de los ganadores del premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) - en el sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 23 de octubre.

La apuesta fue validada en la Administración de Loterías número 26 de Gijón y ha conseguido 36.392,42 euros de premio, al igual que los otros tres acertantes de segunda categoría que hubo en España, quienes sellaron su boleto en Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, hubo además un acertante de primera categoría (6 aciertos), con un boleto que fue validado en Sarria (Lugo) y que consiguió 400.316,65 euros de premio. La combinación ganadora corresponde a los números 8, 27, 46, 30, 11 y 17, con el 3 de complementario y el 6 de reintegro.