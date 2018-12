La BonoLoto deja en Gijón un premio de 37.424 euros

Publicado 11/12/2018 9:20:01 CET

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la BonoLoto de este lunes ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en la administración de loterías número 26 de Gijón. El premio unitario asciende a 37.424 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

De Primera Categoría --6 aciertos-- no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 7.600.000 euros.

De Segunda Categoría --5 aciertos + Complementario-- existen siete boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías No 65 de Bilbao (Bizkaia), en la No 2 de Barbate (Cádiz), en la No 26 de Gijón (Asturias), en la No 10 de Huelva, en el Despacho Receptor No 21.200 de Cádiz, y dos boletos a través del canal oficial de internet 'Loterías y Apuestas del Estado'.