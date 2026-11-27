El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos en el Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, inaugura 'Brilla Navidad', en el paseo de Begoña, junto a la directora general de su Concejalía, Cristina Villanueva. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos en el Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, ha inaugurado este viernes el mercado navideño 'Brilla Gijón', en el paseo de Begoña.

Junquera ha estado acompañado, entre otros, de la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, a su vez cabeza de lista de los 'populares' en Asturias al Congreso de los Diputados, y de otros concejales municipales y del PP, como su presidente en Gijón y en el Principado, Andrés Ruiz y Álvaro Queipo, respectivamente.

"Queremos que este mercado sea mucho más que un espacio comercial", ha destacado el edil, quien ha agradecido a la directora general de Atención Ciudadana y Distritos, Cristina Villanueva, allí presente, y su equipo, su esfuerzo e implicación para hacer posible 'Brilla Gijón'.

Asimismo, ha mostrado su deseo de que sea un lugar para pasear, para encontrarse con amigos y familiares, para disfrutar de la ciudad y para compartir esa ilusión tan especial que acompaña a estas fechas, especialmente, entre los más pequeños.

De ahí que hayan apostado por una propuesta con una inspiración centroeuropea, una estética homogénea, "muy cuidada" y una ambientación que va mucho más allá de las propias casetas, según el concejal.

Ha destacado, asimismo, que los pórticos de entrada, la iluminación y los distintos elementos ornamentales contribuirán a transformar el paseo de Begoña en un espacio "con personalidad propia, atractivo y pensado para disfrutar de la Navidad con todos los sentidos".

Para ello contará con 76 casetas, con espacio para el comercio, la artesanía, gastronomía, ocio y con uno de los elementos que el Ayuntamiento ha querido que tenga un protagonismo especial, que es el Belén monumental de madera de la pérgola de los Campinos.

Junquera ha incidido en que, de esta forma, se recupera un Belén, gracias a la colaboración de la Fundación Gijón Rural y por obra del escultor Eugenio Linares. El edil ha señalado que responde, además, a una petición que muchos gijoneses venían trasladando.

"Modernizar y ofrecer nuevas propuestas no significa renunciar a nuestras costumbres", ha remarcado el concejal, quien ha abogado por poner estas últimas en valor y darles el espacio que merecen.

Ha recordado, también, que esta tarde será el encendido de la iluminación navideña de Gijón, por lo que se podrá contemplar 'Brilla Gijón' "con todo su esplendor".

Un momento en el que los pórticos, la iluminación y la ambientación del mercado muestren especialmente la experiencia que el Ayuntamiento, según Junquera, ha querido crear para estas fiestas.

Al margen de ello, ha incidido en que 'Brilla Gijón' también tiene una dimensión económica "muy importante". Por este motivo, ha señalado que se busca atraer visitantes, generar movimiento en el centro y contribuir a dinamizar el comercio, la hostelería y los establecimientos del entorno.

"La Navidad es una oportunidad para nuestra economía local y este mercado quiere ser también un motor de actividad", ha resaltado Junquera, quien ha avanzado que tienen intención de que 'Brilla Gijón' tenga continuidad, que vaya creciendo, que se consolide como un referente de la Navidad en la ciudad y en Asturias e, incluso, también fuera de la región.

"Este año la Navidad empieza aquí, en 'Brilla Gijón'", ha remarcado el concejal, momentos antes de pulsar el botón, a modo simbólico, del arranque de este mercado navideño.