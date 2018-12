Del Busto acusa al PP de usar la política de obras en equipamientos sanitarios para atacar a los alcaldes socialistas

Publicado 26/11/2018 17:13:39 CET

"Si el alcalde de Cangas del Narcea es un bocas no me lo achaque a mi", afirma Suárez Alonso (PP)

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha afirmado que al PP "le importa tres pepinos" la política de obras de su cartera y les ha acusado de usarla para atacar a los ediles socialistas de concejos donde los 'populares' quieren recuperar la alcaldía, como Cangas del Narcea.

Las declaraciones de Del Busto se produjeron este lunes en la Comisión de Sanidad de la Junta General, donde el diputado del PP Carlos José Suárez Alonso le ha interrogado sobre la situación actual de las infraestructuras y servicios sanitarios en el suroccidente asturiano.

En ese sentido, el consejero ha achacado las preguntas a una táctica de los 'populares' para intentar recuperar alcaldías perdidas. "Esta comparecencia la piden en contra del alcalde de Cangas, no contra mí", ha indicado Del Busto, para añadir que "le importa tres pepinos la política de obras, sino que va contra un alcalde".

Además, el consejero ha afirmado que si tanto le preocupan al PP los ciudadanos de Cangas que apoyen los presupuestos autonómicos para 2019. En el anteproyecto, ha anunciado Del Busto, se recoge una partida para el proyecto técnico del nuevo centro de salud de Cangas.

Por su parte, Suárez Alonso ha contestado que si el alcalde de Cangas, el socialista José Víctor Rodríguez, es "un bocas no me lo achaque a mi", en referencia al compromiso que fijo este de que en esta legislatura iba a ponerse en marcha el nuevo centro de salud de Cangas y el de Trebongu.

También ha indicado que los presupuestos no se pueden aprobar "a trocinos", ya que "se aprueba en total y no es serio que no negocien pero pedir que les apoyemos". "No juegue al trilero y no saque mis palabras de contexto", ha demandado el diputado 'popular'.

NUEVO CENTRO EN CANGAS

Por otro lado, el consejero ha anunciado que las obras del nuevo centro de salud de Cangas empezaran en 2020, con una licitación prevista para 2019. Las obras contarán con un presupuesto de 10.000.000 de euros y el nuevo centro de salud se ubicará en un parcela cercana al Hospital que es propiedad del Principado.

Según ha explicado Del Busto, el antiguo centro de salud, ubicado en el mismo espacio del Hospital Carmen y Severo Ochoa, se usarán para ampliar este centro sanitario de referencia del Suroccidente.