Caja Rural de Asturias abre una oficina en El Natahoyo y eleva a 15 sus sucursales en Gijón

Laura Noval; administración comercial, director de la oficina, Hugo García, directora de zona, Noemí Alonso; presidente Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, director general Caja Rural de Asturias, Antonio Romero e Inés García, comercial. - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Asturias ha inaugurado este jueves una nueva oficina en el barrio gijonés de El Natahoyo, con la que eleva a 15 sus sucursales en la ciudad. La apertura coincide con la de otra oficina en Solares (Cantabria), que sitúa la red de la entidad en 128 oficinas distribuidas entre Asturias, Cantabria y Madrid.

La sucursal gijonesa está situada en el número 31 de la calle Dos de Mayo y dispone de una superficie de 150 metros cuadrados. Dirigida por Hugo García, ofrecerá servicios de operativa bancaria, ahorro, financiación, seguros e inversión a particulares, profesionales y empresas.

El director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, ha señalado que la nueva oficina permitirá ampliar la capacidad de atención en una zona de Gijón "con una marcada identidad industrial, que convive con equipamientos culturales, ejes comerciales y complejos deportivos de referencia".

Por su parte, el presidente de la entidad, Fernando Martínez, ha vinculado esta apertura con la inauguración, hace unos meses, de la nueva oficina principal en la plaza del Humedal. "Esta apertura demuestra nuestro compromiso con el desarrollo económico local y el deseo de estar cerca de todos nuestros clientes", ha manifestado.

El local, diseñado por el arquitecto José María Fernández Arbaiza, cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida y una zona específica de cajero automático. Su distribución incorpora espacios abiertos y funcionales para facilitar la atención a los clientes.

CANTABRIA

Por otra parte, la apertura de Solares eleva a ocho las sucursales de Caja Rural de Asturias en Cantabria, comunidad en la que inició su actividad en 2023. La entidad también tiene presencia en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Santander, Potes, Castro-Urdiales, Reinosa y Los Corrales de Buelna.

Con ambas incorporaciones, Caja Rural de Asturias cuenta con una red de 128 oficinas y más de 650 empleados, según datos de octubre de 2026. La entidad cerró 2025 con más de 368.000 clientes.