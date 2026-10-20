Calvo admite picos de saturación en el autobús universitario mientras el PP dice que alumnos se quedan en las paradas

Archivo - Zona del nuevo intercambiador - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha explicado que el transporte universitario por carretera funciona con normalidad e incluye 48 conexiones que ya funcionan con normalidad. No obstante, ha asegurado que el Consorcio de Transportes (CTA) analiza continuamente las solicitudes de usuarios y ayuntamientos para reforzar las líneas de mayor demanda.

En su comparecencia en la comisión del ramo ante una pregunta del diputado del PP Pedro de Rueda, Calvo ha explicado que el incremento en el número de usuarios se corresponde al elevado precio de los carburantes y a la rebaja del precio de la tarjeta Conecta. Este aumento ha motivado que numerosos usuarios, entre ellos alumnos universitarios, hayan renunciado al coche compartido para desplazarse en autobús.

A este respecto, Alejandro Calvo ha detallado que algunas líneas han experimentado un notable incremento en sus trayectos, citando como ejemplo la ruta que transcurre por Viesques y Nuevo Roces, cuyo número de viajeros ha crecido un 40% este año.

Debido a esta elevada afluencia, la Administración regional ha tenido que desdoblar el servicio para habilitar dos itinerarios diferenciados: uno con salida directa desde Viesques y otro que realiza el recorrido con paso por Nuevo Roces.

No obstante, el consejero ha admitido la presencia de limitaciones operativas para dotar de refuerzos a la totalidad de la red. Así, Calvo ha precisado que, mientras la línea principal entre Oviedo y Gijón ha contado con hasta 23 servicios de refuerzo en el 'centrobús', la capacidad de respuesta en las rutas secundarias se ve condicionada por la disponibilidad de autobuses y conductores.

Asimismo, el responsable autonómico ha subrayado que los servicios técnicos reportan necesidades semanalmente para adaptar la oferta a los picos de demanda del ciclo universitario, los cuales varían según el día de la semana.

El diputado del PP, por su parte, ha puesto de manifiesto las "numerosas quejas" de estudiantes sobre la saturación del servicio y las deficiencias en el control de acceso a los autobuses en los servicios desdoblados.

De Rueda ha centrado la problemática en la línea Viesques-Oviedo, donde se registran problemas de exceso de ocupación. El parlamentario 'popular' ha denunciado que muchos alumnos se quedan en las paradas sin poder subir al vehículo porque estos llegan completamente llenos, por lo que ha preguntado al Ejecutivo si ya ha puesto en marcha medidas para solucionar este problema de demanda.