Calvo (PSOE) lamenta que la falta de presupuestos haya lastrado la inversión en la Autovía del Suroccidente

Archivo - Puerto del Palo, carreteras asturianas, suroccidente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha lamentado este martes que la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante estos años haya lastrado la inversión del Gobierno en la Autovía del Suroccidente (A-63), y ha pedido al Ministerio de Transportes que cumpla los compromisos adquiridos respecto a esta infraestructura.

Consciente de que los vecinos del suroccidente "están cansados", el titular de Movilidad ha reconocido estar "decepcionado" con los plazos de ejecución del tramo Cornellana-Salas y se ha mostrado confiado en que, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, una "mayoría reforzada" del PSOE permita que vuelva a haber Presupuestos Generales del Estado.

En el transcurso de la comisión de Movilidad de este martes, el consejero ha mostrado su preocupación por el "mensaje implícito" y lo que me preocupa de verdad es un mensaje implícito que se desliza que es ante una petición irremediable de alternancia en el gobierno de España y que no se sabe muy bien estas derechas aquí de tres cabezas cómo van a llegar allí se traslada a una doble incertidumbre, no es que haya incertidumbre sobre que nosotros logremos avanzar

Durante su comparecencia en la comisión del ramo, el consejero ha subrayado que la finalización de la autovía y sus conexiones corresponden al Estado, mientras que el Principado puede colaborar e impulsar actuaciones complementarias sin sustituir sus competencias.

Respecto al tramo Cornellana-Salas, condicionado por el argayo de Casazorrina desde abril de 2021, el consejero ha indicado que, según los datos facilitados por el Gobierno central, la obra principal se encuentra al 90% y la de emergencia al 81%, con una inversión superior a 158 millones de euros. La previsión apunta a que las obras finalicen a finales de este año y su puesta en servicio se produzca al inicio de 2027.

En cuanto al tramo El Regueirón-La Espina, Calvo ha reclamado al Ministerio la actualización del proyecto, la concreción de la financiación y un calendario verificable. De forma paralela, en el ámbito autonómico, el consejero ha recordado que el Principado ya licitó por 184.000 euros la actualización del estudio informativo y ambiental para el tramo La Espina-Tineo, con la previsión de licitar el proyecto de construcción en 2027.

Además, ha mostrado la disposición de la administración autonómica a estudiar la asunción de la licitación y ejecución de dicho tramo si el Estado no avanza, siempre que se concreten las condiciones técnicas, administrativas y financieras correspondientes.

El objetivo "inmediato", ha dicho, es avanzar en la autovía hasta Tineo primero con una calzada y luego con otra. Después, actuar sobre el tramo Tineo-La Florida y la AS-15 para mejorar la plataforma actual, y avanzar en la autovía hacia Cangas del Narcea. A partir de este punto, ha reconocido que seguir con doble calzada es "más complicado" y el Principado aboga más por avanzar con la modalidad de "2+1".

MEJORAS EN LAS CARRETERAS DEL SUROCCIDENTE

Por otro lado, Calvo ha puesto en valor el despliegue del programa de mejora de carreteras en la red autonómica del suroccidente dotado con 80 millones de euros para los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña.

Entre las obras en marcha figuran actuaciones en la AS-15 y en la carretera AS-215 entre Tineo y La Florida, orientadas a vertebrar la comarca y mejorar la conexión con el resto de la región.

En el transcurso de la comisión parlamentaria, el diputado del PP Pedro de Rueda ha preguntado a Calvo sobre la previsión para la ejecución de las obras de la carretera As Barreiras-Sanguñedo (Santa Eulalia de Oscos). El consejero ha explicado que esta es una obra "sencilla" y se mantiene en la previsión de ejecución.