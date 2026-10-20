Calvo recalca que el proyecto del Pireca se pactará en el seno del Gobierno regional aunque suponga retrasarlo

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha señalado que el Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular del Principado de Asturias 2025-2030 (Pireca) se pactará en el marco del Gobierno, a lo que ha señalado que, si eso supone retrasarlo un poco, "pues tiene que retrasarse", ha remarcado.

Así lo ha indicado en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias), en la Comisión de Movilidad de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), con respecto a si tiene previsto el consejero presentar una estrategia integral para garantizar la primera operatividad de la planta de tratamiento de la facción Resto.

Calvo ha insistido en que el citado Plan va a dar un marco que cree importante, si bien ha separado la necesidad de tener este al hecho de que la gestión de los residuos está garantizada.

Ha apuntado, al tiempo, que la Junta de Gobierno de Cogersa aprobó un presupuesto viable, con la planta funcionando, que establece una producción para el próximo año aproximadamente de 30.000 toneladas de CSR, que habrá que abordar a lo largo del año.

"Se van a valorar todas las alternativas", ha indicado. Sobre ello, ha remarcado que el Partido Socialista ha fijado cuál es su posición, aunque ha afirmado que el Gobierno tiene que consensuarlo.

Ha remarcado, eso sí, que la gestión de los residuos es una competencia municipal, sobre la que en Asturias tiene un consorcio supramunicipal con una financiación del Gobierno de Asturias, que facilita al 100 por ciento de la financiación de la red autonómica o gestión integral como los bioresiduos. "No ocultamos el debate", ha dejado claro a Pumares.

Calvo ha recordado que la conocida como la Plantona está operando ya con normalidad desde el pasado 13 de julio. Asimismo, ha señalado que así se ha hecho, de manera progresiva, con la empresa constructora e incorporándose también a personal a través de dos procesos de contratación de personal que se han impulsado desde Cogersa.

Se ha adjudicado, también, el contrato de mantenimiento general que tiene que abordar el funcionamiento posterior y se está trabajando de forma que a lo largo del otoño se vaya a incrementar la capacidad de la misma.

Al tiempo, ha apuntado que Cogersa ha aprobado ya sus presupuestos para 2027, así como las tarifas, que integran el funcionamiento de la planta.

Pumares, por su lado, ha recordado que se había aprobado en la Junta una moción para que el Principado presentara una estrategia que garantizase la primera operatividad de la planta de tratamiento de la fracción resto.

"Por mucho que usted quiera esconder la cabeza y utilizar la estrategia de tirar para adelante, la realidad es que la planta va a producir CSR, Combustible Sólido Recuperado", ha recalcado el diputado regional de Foro Asturias, quien ha incidido en que aún se desconoce qué se va a hacer con ese CSR. A esto ha sumado que el consejero había anunciado que el pasado septiembre iba a estar listo el Plan de Residuos, el Pireca.

Ha preguntado, unido a todo ello, si es que sobre la mesa de los técnicos de Cogersa está insistir otra vez en llevarlo a cementeras fuera del Principado o esa medida está descartada. Ha recalcado, en este punto, que el presidente asturiano, Adrián Barbón, afirmó que no iban, "bajo ningún concepto", a llevar CSR a La Robla, "como había sucedido", ha apostillado Pumares.

Relacionado con ello, ha querido saber si está previsto que en las licitaciones que haya con relación al CSR se va a poner una cláusula para que se puede llevar a cualquier cementera menos a La Robla.

Al tiempo, ha rememorado, también, que cuando se elaboró el anterior Plan de Residuos, por no incluir nada acerca de la posibilidad de que se llevase a cabo la valorización energética, hubo un intento de construir esa planta, que fue tumbado por los tribunales, según Pumares, porque no estaba recogido adecuadamente en el documento. Ha remarcado que se está hablando de lo que va a hacer Asturias con sus residuos en las próximas décadas.