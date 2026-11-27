OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Avilés ha lamentado el fallecimiento del empresario Sabino García Vallina, fundador y presidente de TSK, a quien ha reconocido por su contribución al desarrollo industrial de Asturias y la proyección internacional de la ingeniería asturiana.

En un comunicado, la institución cameral ha destacado las cuatro décadas de trayectoria de García Vallina al frente de TSK y su "visión industrial extraordinaria", que, a su juicio, ha dejado una huella en la economía regional mediante la creación de empleo estable y cualificado y la atracción de talento técnico.

La Cámara ha subrayado también que, bajo su impulso, TSK llevó la ingeniería asturiana a proyectos energéticos e industriales de los cinco continentes, consolidando un referente internacional desde Asturias.

La institución ha trasladado sus condolencias a la familia, los allegados y el equipo humano de la compañía, y ha señalado que su legado empresarial seguirá siendo "una inspiración para quienes trabajan por el futuro económico de la comunidad".