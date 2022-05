La Cámara rechaza instar al Gobierno a construir un nuevo Centro de Día en Puerto de Vega, tal y como pedía el PP

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha recahzado este martes una Proposición no de Ley del PP en la que se instaba al Consejo de Gobierno a que, en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, antes de finalizar la presente Legislatura, inicie las obras de construcción y equipamiento de un centro rural de apoyo diurno para personas mayores dependientes en Puerto de Vega (Navia).

"La iniciativa es clara y es apostar por el centro o no apostar por él", ha indicado la diputada del PP, Reyes Fernández Hurlé, que ha sido la parlamentaria encargada de defender la proposición que ha contado con el voto favorable de Foro y Podemos. Ciudadanos se ha abstenido, mientras que PSOE e IU han votado en contra.

Ha incidido la diputada del PP en que este tipo de recursos pretende dar respuesta a una sociedad como la asturiana, que cada vez tiene mayor esperanza de vida y en la que el perfil social de las personas mayores está variando notablemente respecto a

décadas pasadas.

"El Partido Popular naviego viene señalando desde hace bastante tiempo este recurso asistencial como prioritario para el concejo en general y especialmente para Puerto de Vega. Desde el Principado no parecen tener prevista la puesta en marcha de esta infraestructura, nada sabemos sobre su futuro, sobre cuándo estará en funcionamiento, una vez más, se pone de manifiesto la falta de compromiso del Gobierno socialista de Asturias con los mayores de Navia y es, sobre este asunto, sobre el que gira la presente iniciativa, puesto que no podemos seguir impasibles ante las necesidades de las personas mayores de Vega", destaca la iniciativa del PP.

para el PSOE esta propuesta del PP únicamente busca sacar rédito político porque a día de hoy el Centro de Navia atiende a los usuarios existentes y aun cuenta con capacidad para ampliuar la demanda cumpliendo las necesidades del municipio.

Consideran los socialistas que debería ser el marco del debate presupuestario el que acoja este tipo de iniciativas y no a través de una PNL.

Desde Ciudadanos han incidido en que aunque están de acuerdo en la necesidad de hacer esfuerzos por mantener servicios en las zonas rurales es necesario también mantener un cierto equilibrio y consideran que los ciudadanos de esta zona cuentan con los servicios necesarios.

El parlamentario de Podemos, Rafael Palacios ha indicado que entienden la reivindicación de quienes defienden este equipamiento y ha manifestado que si esta iniciativa fuese una enmienda a los presupuestos la hubiesen aprobado.

"Creemos que ahora se plantea una necesidad que deberá ser debatida en el próximo presupuesto y que formará parte de la lista a las necesidades a negociar", ha indicado Palacios.

Izquierda Unida, según Ovidio Zapico, los presupuestos no pueden construirse a base de Proposiciones no de Ley y menos de proposiciones de los grupos que no participan en el debate presupuestario. Además ha indicado que para IU de Navia esta no es una prioridad.