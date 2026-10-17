La candidatura Frente Ampliu por Asturies aglutina a IU, Sumar, Izquierda Asturiana y Somos Asturias

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OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Ampliu Asturies pondrá en marcha la maquinaria electoral con el objetivo de construir una candidatura capaz de generar ilusión y ofrecer una "alternativa transformadora a la ciudadanía progresista asturiana".

Desde la candidatura, a través de un comunicado, han indicado queaunque no ha sido posible alcanzar un acuerdo con el conjunto de las fuerzas de la izquierda en Asturias, afrontan esta nueva etapa con la voluntad de desarrollar "una campaña abierta, inclusiva y que no levante fronteras entre quienes comparten objetivos políticos y sociales".

Así el proyecto mantiene abiertas las puertas al conjunto de las organizaciones de la izquierda alternativa, convencido de que la unidad sigue siendo posible y es más necesaria que nunca.

"La construcción de un espacio común no puede quedar supeditada a un único proceso electoral, sino que debe responder a la necesidad de articular una alternativa compartida en los ámbitos estatal, autonómico y local", han incidido.

Han añadido que la política no se ha acabado ayer con las dificultades para cerrar un acuerdo electoral y defiende que las fuerzas de la izquierda transformadora deben centrar sus esfuerzos en construir una alternativa capaz de ampliar derechos y mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, porque sus adversarios están fuera de ese espacio político.

La candidatura afronta así la campaña con la mirada puesta no solo en las próximas elecciones generales, sino también en la construcción de un futuro compartido para toda la izquierda alternativa asturiana.