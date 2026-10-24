La candidatura del PP incorpora a Mario Arias y Mercedes Fernández en los primeros puestos al Congreso

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OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias ha oficializado este sábado, a través del Comité Electoral Autonómico, las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Como ya anunciase la Dirección Nacional del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo, la vicealcaldesa de Gijón, componente ya del equipo autonómico liderado por Álvaro Queipo, Ángela Pumariega, encabezará la lista al Congreso de los Diputados, mientras que el portavoz municipal del PP de Llanera y hasta ahora Diputado Nacional, Silverio Argüelles, será el número uno en la candidatura al Senado. Pumariega participará mañana en Salamanca en el acto oficial de presentación de todos los candidatos del Partido Popular al Congreso de los Diputados.

La lista al Congreso acordada por el órgano autonómico para proponer al Comité Electoral Nacional incluye como número dos al teniente de alcalde de Oviedo y presidente del PP en la capital asturiana, Mario Arias, y a Mercedes Fernández, quien repite en la candidatura.

La lista la completan el diputado autonómico José Agustín Cuervas-Mons, la concejala de Avilés Ceila Fernández, el concejal de Ribadesella Alejandro Alonso, y la presidenta del PP de Langreo Ana López-Clavería. Como suplentes, el concejal de San Tirso de Abres Amadeo Molejón, Mª Angelina González-Carbajal concejala en Castrillón y Adrián García portavoz en Villaviciosa.

Para el Senado y acompañando a Argüelles, la novedad es la diputada autonómica Pilar Fernández Pardo en el segundo puesto de la lista, en la que repite el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández.