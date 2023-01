Canga (PP) hace una "distinción clara y neta" entre Foro y el nuevo partido de Álvarez-Cascos "que no tiene historia"

Sobre posibles conversaciones con cargos de Ciudadanos afirma que "estamos en ello" y de Vox se limita a decir que aspira a "gobernar en solitario"



OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Asturias al Principado, Diego Canga, ha afirmado este miércoles que hay que hacer una "distinción clara y neta" entre Foro Asturias y "el otro partido que no tiene historia ni representación parlamentaria".

Así se ha referido Canga a Suma Principado, el partido fundando por partidarios de Francisco Álvarez-Cascos y que el ex ministro de Fomento y ex presidente del Principado apoyó públicamente tras ser expulsado de Foro Asturias. Además, Canga ha querido dejar claro que hace 23 años que no coincide en persona con Cascos.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo junto a los diputados Beatriz Polledo y Pablo González, el candidato 'popular' ha vuelto a reiterar la necesidad de la unidad del centro-derecha asturiano entorno al PP, después de que desde Foro le contestarán que si pretendía llegar a acuerdos con Cascos "no tienen nada que hablar".

Sin embargo, Canga ha insistido en que "lo que le conviene" al centro derecha es "estar unido" ya que "el PSOE está encantado con esa división". Además, aunque ha criticado que haya gente "que parece que está contenta en la oposición", ha querido dejar claro que "no se puede poner en pie de igualdad" a Foro y a Suma Principado.

Con todo, preguntado sobre si ya se había producido algún contacto o si tenía previsto tomar la iniciativa de cara a esas conversiones con Foro, ha indicado que estamos a 18 de enero y todavía "queda mucho para hablar".

Por otro lado, en referencia al anunció de Foro de que en caso de que hubiera conversaciones estas tendrían que ser entre la presidenta de la formación regionalista, Carmen Moriyón, y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Canga ha querido aclarar que "Foro tiene un diputado en la Junta y el PP tiene diez veces más, no le cuento ya a nivel de todo el país".

También ha sido interrogado sobre si se estaban produciendo contactos con cargos de Ciudadanos y se ha limitado a decir que "estamos en ello". Sobre Vox, ha indicado que desde el PP van a intentar "gobernar en solitario" y ha querido dejar claro que "la opción no es Canga contra Barbón", sino "Canga con Barbón, IU y otras formaciones de izquierdas".