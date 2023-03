Canteli espera contar con Leticia González para las elecciones y "dar continuidad" al trabajo en Política Social

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha asegurado este viernes que espera contar con la concejala delegada de Políticas Sociales, Leticia González (PP) para la candidatura a las elecciones municipales del 28 de mayo.

"Espero que no me diga que no, yo la voy a poner en la lista", ha dicho el regidor al ser preguntado en rueda de prensa por este asunto. El alcalde ha iniciado este viernes una ronda de convocatorias cuyo objetivo es realizar un balance del mandato por áreas de gobierno.

En Políticas Sociales, concejalía dirigida por Concepción Méndez y Leticia González, el alcalde ha destacado que el Ejecutivo se propuso al inicio del mandato "no dejar a nadie atrás", con las personas más vulnerables como "absoluta prioridad".

En este sentido, ha explicado que desde 2019 el Ayuntamiento ha destinado más de 60 millones de euros para la "protección integral" de estas personas. A ello ha sumado los 18 millones con los que cuenta el área de Políticas Sociales para 2023.

Después de asegurar que el Gobierno ha tenido que gestionar "una de las crisis más complejas que recordamos como sociedad", con la pandemia y la guerra de Ucrania, el alcalde ha dicho que estas dificultades les hicieron "mejores". "Hemos ganado experiencia y rapidez", ha abundado.

Canteli ha destacado como hitos de la Concejalía el programa 'Oviedo contigo', el reparto de comida a domicilio para los usuarios del programa de ayuda a domicilio o el programa 'Concilia Oviedo'. En 2023, ha abundado, se pondrá en marcha el programa 'Oviedo a tu lado', con una partida de un millón de euros que complementará el servicio de ayuda a domicilio con el acompañamiento a sus usuarios tanto en sus hogares como fuera. Se trata de un programa "fundamental" a su juicio, teniendo en cuenta que el 22% de la población ovetense es mayor de 65 años.

Respecto a las labores en materia de igualdad, Canteli ha asegurado que el Ejecutivo local trabaja por la "igualdad real y efectiva", a través de la contratación de ocho nuevas trabajadoras sociales y la incorporación de una psicóloga en el Centro Asesor de la Mujer.

Asegura el alcalde que su compromiso con las políticas sociales es ahora "más robusto si cabe".