Canteli insta al Consejo Social de la Universidad a rectificar la decisión del rector de trasladar Minas

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha instado este miércoles al Consejo Social de la Universidad a que rectifique la decisión del rector, Ignacio Villaverde, de trasladar la Escuela de Minas a Mieres. Al rector le ha pedido que "reaccione" y "deje la Escuela donde está", a dos días de que el Consejo de Gobierno de la institución apruebe el traslado.

Después de que Villaverde afirmase ayer que nadie, salvo los directamente afectados, se había opuesto al traslado a Mieres, Canteli ha pedido al rector que escuche a la Escuela, su director, profesores, alumnos y exalumnos que "se están manifestando públicamente" para que no se efectúe el traslado. Canteli ha avanzado en este punto que la Escuela de Minas está organizando una movilización en Oviedo en contra del traslado, y ha asegurado que el Ayuntamiento acudirá para mostrar su apoyo.

Respecto a la defensa de la autonomía universitaria esgrimida por el rector y el Principado para amparar este movimiento, Canteli ha querido dejar claro que la Universidad, para llevar a cabo estos cambios, depende de la financiación del Principado de Asturias, y Oviedo tiene una participación de más del 20 por ciento en la economía asturiana. "Todos vamos a pagar ese traslado que yo espero que nunca se llegue a producir", ha razonado.

Preguntado sobre si esta decisión podría acarrear conflictos institucionales, Canteli ha dicho que espera que no se llegue a ese extremo "nunca". "Tengo una magnífica relación con el Principado, el Principado tiene que saber que es una verdadera aberración lo que se quiere hacer, no tiene razón de ser, no soluciona nada en Mieres", ha defendido. En este punto, ha defendido que, si bien "Mieres hay que promocionarlo", y dar rentabilidad a la "grandísima inversión" que se hizo allí, ello no tiene porqué implicar el traslado de Minas. "Minas existe en Oviedo regular, pero si se va a Mieres desaparece", ha asegurado.