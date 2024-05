Canteli (PP), sobre la agresión sexual a menores tuteladas: "Alguien tiene que tener la responsabilidad"

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha asegurado este miércoles que "alguien tiene que tener la responsabilidad" en el caso de las cinco menores tuteladas por el Principado de Asturias que fueron agredidas sexualmente.

En unas declaraciones a los medios, el regidor ovetense ha lamentado que "se dice muy rápido que no falló nada". "No puede pasar eso, no puede ser", ha subrayado, enfatizando que "hay que cuidar" que las menores tuteladas "estén controladas, ver por dónde se mueven, qué hacen y qué no hacen para que eso no suceda".

El alcalde ha reaccionado en estos términos a la detención de doce hombres por supuestos delitos de agresión sexual con penetración a menores, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores.

La investigación se inició con la declaración de una de las menores, que fue derivada desde los Servicios Sociales, que "están colaborando activamente en la investigación y han mostrado una gran preocupación por la relevancia de los hechos", según la Policía Nacional. Las investigaciones continúan en curso y no se descartan nuevas detenciones.