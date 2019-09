Canteli (PP) anima a la gente a acudir a unas fiestas de San Mateo "muy dignas, hechas en un tiempo récord"

Publicado 13/09/2019 12:44:05 CET

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha animado este viernes a la gente a asistir a las fiestas de San Mateo que darán comienzo este mismo viernes con el pregón de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Yayoi Kawamura. "Son unas fiestas muy dignas, hechas en un tiempo récord. Oviedo estaba triste y a partir de ahora espero que esté alegre siempre", ha destacado.

Canteli está convencido de que "Oviedo va a ser una fiesta total". "Son unas fiestas muy dignas, muy completas, con un escenario en la Losa impresionante. Hemos logrado que se repartan por todo Oviedo, estamos en el Oviedo antiguo y en Los Prados, con barracas para niños después de nueve años de ausencia", ha apuntado.

En cuanto a la ubicación del escenario principal para los conciertos en la plaza de Los Ferroviarios, el alcalde ha reiterado la idea de que es una ubicación "ideal" con "mejor" seguridad que en la plaza de la Catedral. Por tanto, desde el equipo de Gobierno comprobarán "si funciona bien este año" pensando en su ubicación para los próximos años. "Espero que venga mucha gente, son conciertos muy interesantes, tienen tirón. Está Marta Sánchez hoy y tiene que traer mucha gente, no sé con quién viene, lo conozco pero no me acuerdo del nombre de él, pero fundamentalmente Marta Sánchez, para los paisanos", ha añadido el regidor.

Canteli ha hecho estas declaraciones tras cortar la cinta de inauguración de la 'Fan Zone' del Rally Princesa de Asturias, ubicada en la Losa. Lo ha hecho acompañado de la concejala de Políticas Sociales y Deportes, Concepción Méndez, y del concejal de Contratación y Servicios Básicos, Gerardo Antuña, el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Asturias, Raquel Casado.

"Es un lujo para Oviedo contar con la edición número 56 del Rally Princesa de Asturias. Desde la Alcaldía vamos a apoyarlo a muerte para que siga creciendo, da vida a Oviedo y hay un ambiente fabuloso que enlaza con la fiestas de San Mateo que empezamos hoy", ha señalado Canteli.

STAND DE LA DGT

Este año y por primera vez se ha montado un stand de la Dirección General de Tráfico con los medios de los que disponen, unidos a los de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Según ha indicado la jefa provincial de la DGT a los medios, por una parte se ha organizado una exposición que cuenta con cinemómetros y con un dron de vigilancia y una mesa para informar a la ciudadanía de los puntos que tienen en el carnet de conducir.

Además facilitarán información sobre la seguridad en los rallyes y también habrá un circuito para ser realizado con gafas que diferencian alcohol y drogas "para que el ciudadano, estando sin haber tomado nada, se las pruebe y vea realmente lo que produce un 0,5 un 0,8", ha explicado Casado. Por otro lado, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil presentará sus medios, moto y coche, con la patrulla integral.

"Lo que intentamos es salir de la oficina y acercarnos al ciudadano", ha destacado. En cuanto al dron, Casado ha explicado que "es un instrumento más de vigilancia", el cual ha estado en pruebas en Asturias y recorrerá distintas provincias aunque el calendario aún se desconoce. "Se trata de un sistema de vigilancia más puntual que un helicóptero pero el piloto del dron se va a mover también con su coche para cambiar de sitio. Se utilizará en tramos donde sabemos que hay especial problemática como son las carreteras secundarias, que es donde mayor número de accidentes se producen".