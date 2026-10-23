Canteli (PP) tilda de "vergonzosa" la gestión de Sánchez en vivienda y acusa a Barbón de "inacción total"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, este mediodía en el Hotel de La Reconquista de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha cargado este viernes contra la política en materia de vivienda del Gobierno central y ha tildado de "vergonzosa" la actuación del presidente Pedro Sánchez. Asimismo, ha acusado al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, de mantener una "inacción total" en su gestión regional.

En unas declaraciones a los medios de comunicación en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, el regidor ovetense ha cuestionado los compromisos adoptados en materia de vivienda. "¿Cuántos años hace que Pedro Sánchez públicamente dijo que iba a hacer 200.000 viviendas al año? Hace tres, cuatro años. ¿Os imagináis que solo hubiera hecho la mitad? 100.000 viviendas al año. La situación sería muy diferente", ha expuesto Canteli, para apostillar que "no se hizo nada" y que "ahora el problema lo tiene el PP que va a gobernar". "Es vergonzoso, de verdad. Vergonzoso, de verdad", ha aseverado.

El primer edil ovetense ha criticado el rumbo legislativo estatal e indicando que el país afronta "el máximo endeudamiento" y "los máximos impuestos". "No sé si por desconocimiento, si porque quieren llevar este país a la derrota total, de verdad no lo entiendo", ha manifestado. Frente a ello, ha defendido el entendimiento alcanzado en la capital del Principado con la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda, y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico (IU), mediante la cesión de parcelas municipales en La Florida para la edificación de cerca de 300 viviendas protegidas. "Eso es lo que hay que hacer, buscar el apoyo de los ayuntamientos para sacar adelante las viviendas. Nosotros solos no podemos hacerlo", ha subrayado.

Canteli tambiém se ha referido al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a quien ha tildado como "niño mimado del señor Sánchez". El alcalde ha lamentado la "inacción total del presidente regional" que, a su juicio, ha supuesto pérdidas de oportunidades para Oviedo y para toda Asturias, citando entre ellas la candidatura a la Agencia Española de la Salud.

ACAMPADA EN LA ESCANDALERA Y VIOLENCIA EN LOS MITINES

Preguntado por la acampada en la Plaza de la Escandalera, Canteli ha expresado su preocupación por la imagen ofrecida y ha calificado la protesta como "una acampada de tiendas de campaña, no de personas", al asegurar que durante un paseo por la zona a la una de la madrugada no se veía a "nadie". Por ello, ha pedido la actuación de la Delegada del Gobierno con el apoyo del Ayuntamiento.

Respecto a los episodios de violencia e incidentes registrados en actos políticos y mítines en precampaña, el Canteli ha manifestado que "no le gusta nada" lo que está sucediendo y ha cuestionado que este tipo de alteraciones se produzcan precisamente cuando se atisba un cambio político. "En siete años ni una manifestación, y ahora que va a cambiar el régimen, porque al final la imposición de Pedro Sánchez es un régimen, las manifestaciones", ha dicho.