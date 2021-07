Canteli sostiene que cumple su "compromiso electoral" con el nuevo modelo de 'Chiringuitos' de San Mateo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Cateli (PP), ha afirmado este jueves que el nuevo modelo de 'Chiringuitos' cumple con su "compromiso electoral" y ha insistido en que esa es su apuesta para hacer "un San Mateo mejor".

En respuesta a los medios tras presentar la nueva 'Agencia de Colocación' del Ayuntamiento, Canteli se ha referido a la posibilidad de que la plataforma 'Salvemos San Mateo, los chiringuitos se quedan' recurran a los tribunales, apuntando que esa opción entra dentro de su "libertad".

Sin embargo, ha advertido de que no va a aceptar presiones: "A mi no me amenaza nadie". De este modo ha reiterado su "compromiso" con un cambio de modelo festivo, apuntillando que era el anterior formato el que llevaba "privatizado" más de 30 años.

Además, ha aprovechado para señalar que le "extraña" que algunos grupos que estaban a favor del cambio propuesto por el gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, digan ahora "lo contrario".