Canteli ve "inconcebible" que a Madrid lleguen extranjeros mientras él no puede ir a una casa rural de Llanes

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha vuelto a mostrar este martes sus discrepancias con las restricciones impuestas por el Gobierno asturiano presidido por Adrián Barbón, que mantiene el sector hotelero cerrado y el cierre de los establecimientos hosteleros a las 20.00 horas. "Es inconcebible que en Madrid entre gentes de todos los países sin control ninguno y que yo no pueda marcharme a una casa rural de Llanes, por ejemplo", ha diho..

Canteli se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en Oviedo. "Yo no lo entiendo", ha comentado. "Creo que los que dictan las normas, si se sentaran un poco a pensar, tampoco lo entenderían", ha añadido.

El primer edil de Oviedo ha indicado que él es el primero en apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y que las normas sanitarias se respeten "al cien por cien", pero ha recordado que no hay que olvidarse de la economía porque "hay gente que lo está pasando mal". Ha pedido a las autoridades del Principado sensibilidad hacia ellos.

No comprende Canteli que en Asturias estén los establecimientos turísticos cerrados mientras que en otras comunidades autónomas sí se les permite la actividad. "Es dar la puntilla al sector", ha indicado.

"Sería bueno que la gente pudiera estar en casas rurales disfrutando y pasando las fiestas de Semana Santa, pero yo no mando en ello", ha comentado.

Ha explicado que sus peticiones ante los responsables que hacen las restricciones no son escuchadas. Tampoco en lo referente a la hostelería, obligada a cerrar a las 20.00 horas. Canteli ha dicho que ha solicitado que, por lo menos viernes y sábado, puedan finalizar a las 22.00. No han atendido a su petición. "Me da mucha pena", ha lamentado.

Canteli ha participado en el acto 'Heroes', un homenaje a los sanitarios que se ha realizado en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. "Se lo merecen todo, están haciendo un esfuerzo impresionante", ha dicho el Alcalde sobre los profesionales.