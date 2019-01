Carmen Caballero afirma que la gestión de UGT fue "absolutamente legal"

Publicado 28/01/2019 16:43:19 CET

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de administración y comunicación de UGT Asturias, Carmen Caballero, ha afirmado este lunes que la gestión del sindicato en los cursos de formación fue "absolutamente legal" y se ha negado a responder a las preguntas que los diputados le han formulado en el marco de la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación en Asturias.

Haciendo uso de su turno de palabra, ha asegurado que no puede "aportar nada" a lo ya manifestado por otros responsables del sindicato, ya que no tiene experiencia en formación. "No tengo nada que añadir ni enmendar a lo manifestado por Justo Rodríguez Braga", ha apostillado.

Sí ha criticado el "juicio mediático" al que a su juicio se ha llevado al sindicato, al margen de la investigación judicial que confía que sirva para esclarecer "definitivamente" los hechos y para "restaurar el prestigio y el honor injustamente dañados". En sede judicial, ha precisado, es donde UGT está aclarando "todo lo que hay que aclarar".

"No puedo arrojar luz aunque quisiera, porque mi experiencia en el ámbito de la formación es nula", ha insistido, para resaltar que su trabajo en UGT era ser periodista, "al margen de haber desempeñado responsabilidades" en el sindicato. En su opinión, UGT ha sido sometida a un "juicio mediático" tras la investigación abierta por la UCO por presuntas irregularidades en los fondos de los cursos de formación y ha lamentado que se haya articulado "una campaña infame de desprestigio organizada en función de intereses innobles".

"Lo más responsable es reservarme la opinión y tratar de creer, aunque pueda albergar dudas, que su dictamen no está previamente redactado y que no estamos asistiendo a una mediocre representación", ha dicho a los diputados.

A pesar de que Caballero ha insistido en que no iba a contestar a ninguna pregunta, la comisión ha seguido su curso con las preguntas de los diputados del PP y Podemos, a los que no ha contestado. Por su parte, desde el PSOE e Izquierda Unida las diputadas Nuria Devesa y María Josefa Miranda, han recordado al resto de parlamentarios que los comparecientes tienen derecho a no contestar.

Caballero, tras las preguntas, ha lamentado que algunos diputados no hayan "respetado" su derecho a no contestar a las preguntas, y ha apelado a la presunción de inocencia como "un principio fundamental". "En UGT tenemos la conciencia tranquila de haber actuado conforme a la normativa legal establecida", ha subrayado.