La Casa de Cultura acoge este viernes la actuación de Shirley Davis, como cierre del ciclo Factoría Sound

AVILÉS/OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El auditorio de la Casa de Cultura de Avilés acoge este viernes, día 28 de mayo, la actuación de Shirley Davis, como cierre del ciclo marzo-mayo de Factoría Sound.

El concierto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas, garantizando las medidas de seguridad frente a la COVID-19, según indican desde el Ayuntamiento en nota de prensa.

Junto a su banda The Silverbacks presentará las canciones de su nuevo álbum, 'Keep on Keeping on'. Las entradas están disponibles en la web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes y en la taquilla de la Casa de Cultura, al precio de 10 euros en venta anticipada y 12 euros el día del concierto.