Casi 4.500 unidades de pirotecnia cubrirán el cielo ovetense la Noche de los fuegos

Publicado 19/09/2019 14:28:04 CET

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Invierno será de nuevo el escenario escogido para lanzar las 4.327 unidades de pirotecnia este viernes 20 de septiembre. El espectáculo se llamará 'Un jardín en el cielo" y supondrá, según fuentes del Departamento de Diseño de Pirotecnia Xaraiva, un homenaje a la ciudad y a los ovetenses. "Haremos dos conjuntos en azul y blanco, con grandes carcasas que llenarán el cielo, siendo los dos colores estrella del espectáculo", han apuntado. Tendrán una duración aproximada de unos 18 minutos.

Con motivo del lanzamiento de los fuegos artificiales desde las 22.00 horas de este viernes hasta el final de la pirotecnia habrá cortes de tráfico en la ronda Sur, desde la Glorieta de Fozaneldi en dirección a San Lázaro, de la Glorieta de San Lázaro a Muñoz Degraín, de la Glorieta de la Plaza de Castilla en dirección a

González Besada y Muñoz Degraín Y de la Glorieta de la Plaza San Miguel a Muñoz Degraín.

Se cortará el tráfico también en la calle Postigo y desvío hacia José López Muñiz; José López Muñiz dirección Postigo; calle Paraíso; desvió del tráfico de San Pedro Mestallón hacia Juan Escalante; desvío de tráfico en Campomanes hacia Martínez Marina; y corte de tráfico en Santa Susana dirección Plaza San Miguel desde su entronque con Federico García Lorca.

Desde el Ayuntamiento de Oviedo se ruega no circular entre las 22.00 horas del día 20 y las 01.30 horas del día 21 de septiembre por la Ronda Sur entre las Glorietas de Fozaneldi y Plaza de Castilla. Se recomienda también a los residentes no estacionar en la calle Pedro Masaveu desde las 20.00 horas para, además de facilitar el acceso y presencia de quien desee disfrutar de los fuegos, evitar los daños en los vehículos que la aglomeración de público pudiera ocasionar. Por último, informan de que no hay posibilidad de estacionamiento en la proximidad a la zona de fuegos,

por lo que se debe acceder a las inmediaciones a pie.